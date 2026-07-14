İstanbul'da 15 Temmuz düzenlemesi: Trafiğe kapanacak yollar ve saatler belli oldu
İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenecek anma koşusu nedeniyle Beşiktaş, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü güzergahı ve Üsküdar'da birçok yol 15 Temmuz günü saat 03.00-15.00 arasında araç trafiğine kapatılacak. Sürücülerin alternatif güzergahları kullanması istendi.
İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu" nedeniyle kentin önemli ulaşım noktalarında geçici trafik düzenlemesine gidilecek. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, sürücülerin mağduriyet yaşamaması için kapanacak yolları ve alternatif güzergahları önceden planlamaları çağrısında bulundu.
KAPANIŞLAR SABAH ERKEN SAATLERDE BAŞLAYACAK
İstanbul Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından paylaşılan basın açıklamasına göre, trafik tedbirleri 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü uygulanacak. Açıklamada, anma koşusu nedeniyle bazı yolların saat 03.00 ile 15.00 arasında araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.
Yetkililer, etkinlik süresince trafik akışının alternatif güzergahlardan sağlanacağını belirterek sürücülerin yolculuklarını buna göre planlamalarını istedi.
BEŞİKTAŞ'TA TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR
Koşu programı kapsamında Beşiktaş ilçesinde şu noktalar araç trafiğine kapalı olacak:
- Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi Köprü Katılım
- Sait Çiftçi Varyant Üstü Köprü Katılım
- Yıldız Posta Caddesi Gayrettepe D-100 Güney Katılım
- Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Güney Katılım
- Barbaros Bulvarı'ndan Sarıyer istikametine D-100 Kuzey katılımı