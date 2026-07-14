İstanbul'da 15 Temmuz düzenlemesi: Trafiğe kapanacak yollar ve saatler belli oldu

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu" nedeniyle kentin önemli ulaşım noktalarında geçici trafik düzenlemesine gidilecek. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, sürücülerin mağduriyet yaşamaması için kapanacak yolları ve alternatif güzergahları önceden planlamaları çağrısında bulundu.

Trafik tedbirleri 15 Temmuz günü saat 03.00'te başlayacak. (Fotoğraf: A Haber)

KAPANIŞLAR SABAH ERKEN SAATLERDE BAŞLAYACAK

İstanbul Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından paylaşılan basın açıklamasına göre, trafik tedbirleri 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü uygulanacak. Açıklamada, anma koşusu nedeniyle bazı yolların saat 03.00 ile 15.00 arasında araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.

Yetkililer, etkinlik süresince trafik akışının alternatif güzergahlardan sağlanacağını belirterek sürücülerin yolculuklarını buna göre planlamalarını istedi.