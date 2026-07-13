AJet'ten Balkanlar'a özel bilet kampanyası: Tarihler belli oldu

AJet, Balkanlar'a yönelik yeni bilet kampanyasını duyurdu. Arnavutluk, Romanya, Kosova, Bosna-Hersek ve Kuzey Makedonya uçuşlarında biletler 50 dolar/avrodan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Biletler, 13 Temmuz-27 Ekim tarihleri arasındaki seyahatlerde geçerli olacak.

AJet'in başlattığı yeni bilet kampanyası kapsamında Balkanlarda 5 ülkeye yapılacak uçuşlarda indirimli biletler 50 dolar/avrodan başlayan fiyatlarla satışa çıktı.

5 ÜLKEYE ÖZEL KAMPANYA

Hava yolu şirketi AJet, misafirleri için Balkanların 5 ülkesine özel yaz ve sonbahar döneminde geçerli kampanyasını duyurdu. Arnavutluk, Romanya, Kosova, Bosna-Hersek ve Kuzey Makedonya'yı kapsayan kampanyada indirimli biletler, 13 Temmuz tarihinde saat 11.00'den 14 Temmuz saat 23.59'a kadar satışta olacak.

İŞTE O TARİHLER

İndirimli biletler, 13 Temmuz – 27 Ekim tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek. Satışa çıkan biletler; AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek.