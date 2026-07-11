Uçakta korku dolu anlar: Yolcu kırılan camdan dışarı çekildi! O anlar kamerada
Yunanistan'ın Selanik kentinden Almanya'nın Memmingen kentine giden Ryanair'e ait Boeing 737-8AS tipi yolcu uçağında, uçuş sırasında motordan kopan parçanın kabin camına çarpması sonucu dehşet anları yaşandı. Kırılan camdan basınç farkıyla dışarı çekilen 61 yaşındaki yolcu, eşinin bacaklarından tutarak dakikalarca bırakmaması sayesinde ölümün kıyısından döndü.
Selanik'ten Almanya'nın Memmingen kentine gitmek üzere havalanan Ryanair'in FR1879 sefer sayılı Boeing 737-8AS tipi yolcu uçağında büyük panik yaşandı. İddiaya göre, uçuş sırasında hasar gören motordan kopan bir parça kabin penceresine isabet etti. Çarpmanın etkisiyle cam kırılırken, uçak acil iniş yapmak zorunda kaldı.
ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELDİ
Camın kırılmasıyla birlikte kabindeki basınç aniden düştü, oksijen maskeleri açıldı. Bu sırada 61 yaşındaki Sırp yolcu, basınç farkının etkisiyle kırılan camdan dışarı çekildi. Yerel basına göre yolcunun başı ve omuzları uçağın dışına çıkarken, eşi bacaklarından tutarak onu bırakmadı.
Yaklaşık beş dakika süren yaşam mücadelesinde diğer yolcular da devreye girdi. Yolcu, eşi ve kabindekilerin ortak çabasıyla yeniden uçağın içine çekildi.
"BÜYÜK BİR FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ"
Yunanistan Kamu Hastaneleri Çalışanları Federasyonu Başkanı Michalis Giannakos, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Büyük bir facianın eşiğinden dönüldü." dedi.
Giannakos, "Yolcunun eşi yaklaşık beş dakika boyunca bacaklarından tuttu. Daha sonra diğer yolcuların da yardımıyla kabinin içine çekildi." ifadelerini kullandı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yetkililer, yolcunun yaşadığı şokun yanı sıra sürtünmeye bağlı yaralar ve uçağın dışında maruz kaldığı aşırı soğuk nedeniyle tedavi altına alındığını açıkladı. Olayın ardından uçak güvenli şekilde geri dönerken, kazanın nedenine ilişkin kapsamlı inceleme başlatıldı.