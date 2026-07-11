Uçakta korku dolu anlar: Yolcu kırılan camdan dışarı çekildi! O anlar kamerada

Selanik'ten Almanya'nın Memmingen kentine gitmek üzere havalanan Ryanair'in FR1879 sefer sayılı Boeing 737-8AS tipi yolcu uçağında büyük panik yaşandı. İddiaya göre, uçuş sırasında hasar gören motordan kopan bir parça kabin penceresine isabet etti. Çarpmanın etkisiyle cam kırılırken, uçak acil iniş yapmak zorunda kaldı.

ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELDİ

Camın kırılmasıyla birlikte kabindeki basınç aniden düştü, oksijen maskeleri açıldı. Bu sırada 61 yaşındaki Sırp yolcu, basınç farkının etkisiyle kırılan camdan dışarı çekildi. Yerel basına göre yolcunun başı ve omuzları uçağın dışına çıkarken, eşi bacaklarından tutarak onu bırakmadı.

Yaklaşık beş dakika süren yaşam mücadelesinde diğer yolcular da devreye girdi. Yolcu, eşi ve kabindekilerin ortak çabasıyla yeniden uçağın içine çekildi.