"YARIN YANGIN OLSA İTFAİYE VE AMBULANS NEREDEN GİRECEK?"

Kanser hastası olduğunu belirten site sakini Ümide Eken, yaşadığı mağduriyeti şu sözlerle anlattı:

"Biz çok mağduruz. Gerçekten site olarak mağduruz. Ben kanser hastasıyım. Eşim arabayla gelip buradan alıyordu. Şimdi hiçbir şekilde kullanamıyoruz. Hatta bizi tehdit edip duruyorlar. Bu doğalgaz hattını buradan alacaksınız diye."

Eken, sitenin arka bölümüne ulaşımın kesildiğini belirterek olası bir yangın veya sağlık durumunda itfaiye ve ambulansın bölgeye ulaşamayacağını ifade etti.