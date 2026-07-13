Beylikdüzü'nde imar planı değişikliği 30 hanelik siteyi mağdur etti: İnşaat sırasında su borusu delindi, site susuz kaldı
Beylikdüzü'nde imar planında yapılan değişikliğin ardından 30 hanelik bir sitenin su ve doğalgaz hatları inşaat sahasının içinde kaldı. Site sakinleri, altyapı hatlarını kendi imkanlarıyla taşımalarının istendiğini öne sürerken, inşaat çalışmaları sırasında su borusunun delinmesi nedeniyle site susuz kaldı. Vatandaşlar ulaşımın da kesildiğini belirterek yetkililerden çözüm talep etti.
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Dereağzı Mahallesi Kocatepe Caddesi'nde bulunan Yusufeli Sitesi 2. Kısım sakinleri, imar planında yapılan değişiklik nedeniyle mağdur olduklarını öne sürdü.
BEYLİKDÜZÜ'NDE İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ TARTIŞMASI
İddiaya göre plan değişikliğiyle birlikte sitenin çevresindeki yollar bitişikte bulunan arsaya dahil edildi. Arsada başlayan inşaat çalışmaları sonrasında sitenin su ve doğalgaz hatlarının da inşaat alanında kaldığı belirlendi.
Site sakinleri, yetkililerin kendilerine altyapı hatlarını kendi imkanlarıyla taşımaları gerektiğini söylediğini iddia etti.
İNŞAAT SIRASINDA SU BORUSU DELİNDİ
İnşaat çalışmalarının devam ettiği sırada 30 hanelik siteye su sağlayan borular delindi.
Su borusunun zarar görmesi nedeniyle sitenin suyu kesildi. Vatandaşlar yaşanan arızanın günlük yaşamlarını olumsuz etkilediğini belirtti.