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Beylikdüzü'nde imar planı değişikliği 30 hanelik siteyi mağdur etti: İnşaat sırasında su borusu delindi, site susuz kaldı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
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Beylikdüzü'nde imar planı değişikliği 30 hanelik siteyi mağdur etti: İnşaat sırasında su borusu delindi, site susuz kaldı

Beylikdüzü'nde imar planında yapılan değişikliğin ardından 30 hanelik bir sitenin su ve doğalgaz hatları inşaat sahasının içinde kaldı. Site sakinleri, altyapı hatlarını kendi imkanlarıyla taşımalarının istendiğini öne sürerken, inşaat çalışmaları sırasında su borusunun delinmesi nedeniyle site susuz kaldı. Vatandaşlar ulaşımın da kesildiğini belirterek yetkililerden çözüm talep etti.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Dereağzı Mahallesi Kocatepe Caddesi'nde bulunan Yusufeli Sitesi 2. Kısım sakinleri, imar planında yapılan değişiklik nedeniyle mağdur olduklarını öne sürdü.

Beylikdüzü'nde imar planı değişikliği 30 hanelik siteyi mağdur etti: İnşaat sırasında su borusu delindi, site susuz kaldı - 1

BEYLİKDÜZÜ'NDE İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ TARTIŞMASI

İddiaya göre plan değişikliğiyle birlikte sitenin çevresindeki yollar bitişikte bulunan arsaya dahil edildi. Arsada başlayan inşaat çalışmaları sonrasında sitenin su ve doğalgaz hatlarının da inşaat alanında kaldığı belirlendi.

Site sakinleri, yetkililerin kendilerine altyapı hatlarını kendi imkanlarıyla taşımaları gerektiğini söylediğini iddia etti.

Beylikdüzü'nde imar planı değişikliği 30 hanelik siteyi mağdur etti: İnşaat sırasında su borusu delindi, site susuz kaldı - 2

İNŞAAT SIRASINDA SU BORUSU DELİNDİ

İnşaat çalışmalarının devam ettiği sırada 30 hanelik siteye su sağlayan borular delindi.

Su borusunun zarar görmesi nedeniyle sitenin suyu kesildi. Vatandaşlar yaşanan arızanın günlük yaşamlarını olumsuz etkilediğini belirtti.

Beylikdüzü'nde imar planı değişikliği 30 hanelik siteyi mağdur etti: İnşaat sırasında su borusu delindi, site susuz kaldı - 3

"YARIN YANGIN OLSA İTFAİYE VE AMBULANS NEREDEN GİRECEK?"

Kanser hastası olduğunu belirten site sakini Ümide Eken, yaşadığı mağduriyeti şu sözlerle anlattı:

"Biz çok mağduruz. Gerçekten site olarak mağduruz. Ben kanser hastasıyım. Eşim arabayla gelip buradan alıyordu. Şimdi hiçbir şekilde kullanamıyoruz. Hatta bizi tehdit edip duruyorlar. Bu doğalgaz hattını buradan alacaksınız diye."

Eken, sitenin arka bölümüne ulaşımın kesildiğini belirterek olası bir yangın veya sağlık durumunda itfaiye ve ambulansın bölgeye ulaşamayacağını ifade etti.

Beylikdüzü'nde imar planı değişikliği 30 hanelik siteyi mağdur etti: İnşaat sırasında su borusu delindi, site susuz kaldı - 4

"BU MALİYETİN ALTINDAN BİZLER KALKAMAYIZ"

25 yıldır sitede oturduğunu söyleyen Müjde Nur Aktaş ise altyapının yıllar önce belediyenin belirlediği yol güzergahından geçirildiğini ifade etti.

Aktaş, şunları söyledi:

"Bizim doğalgazımız, elektrik hattımız buradan geçiyormuş. 25 yıldır burada oturuyoruz. O dönem burasını bize yol olarak verdiler. Harç ödedik belediyeye."

Altyapı hatlarının taşınmasının kendilerine bırakıldığını öne süren Aktaş, "Tam olarak buraları siz döşeyin, hattı siz çekin biz bağlarız dediler. Bunun maliyetinin altından bizler kalkamayız." ifadelerini kullandı.

Beylikdüzü'nde imar planı değişikliği 30 hanelik siteyi mağdur etti: İnşaat sırasında su borusu delindi, site susuz kaldı - 5

SİTE SAKİNLERİ ULAŞIM VE GÜVENLİK ENDİŞESİ YAŞIYOR

Vatandaşlar, imar değişikliği nedeniyle sitenin arka bölümüne araç girişinin yapılamadığını belirterek olası yangın ve sağlık olaylarında ciddi risk oluştuğunu savundu.

Site sakini Fatma Sağlam ise geçmişte yol olarak kullanılan alandan su ve doğalgaz bağlantılarının yapıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Biz evlerimizi aldığımız zaman burası Şencan Caddesiydi. Sularımız ve doğalgazımız buradan geçmiş. İSKİ, İGDAŞ o dönem yol olduğu için buradan bağladı. Şimdi de 'suyunuzu keseceğiz, doğalgazınızı keseceğiz' diyorlar."

Vatandaşlar, yaşanan mağduriyetin giderilmesi için yetkililerden çözüm beklediklerini ifade etti.

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