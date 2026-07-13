73 ilde uyuşturucu operasyonu! 935 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanlığı, 73 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda yakalanan 1780 şüpheliden 935'inin tutuklandığını bildirdi.

985 KİLOGRAM UYUŞTURUCU VE SAYISIZ HAP

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son 2 haftada uyuşturucu satıcılarına yönelik polis ekiplerince operasyonlar düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, bu kapsamda 985 kilogram uyuşturucu, 1 milyon 639 bin 239 uyuşturucu hap ele geçirildiği bilgisi verildi.

935 KİŞİ TUTUKLANDI

Yakalanan 1780 şüpheliden 935'inin tutuklandığı, 224'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince toplam 73 ilde 2 bin 670 ekip, 6 bin 675 personel, 17 hava aracı ve 34 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenlendi. Gençlerimizin geleceğini, ailelerimizin huzurunu ve toplumumuzun güvenliğini hedef alan zehir tacirlerine asla fırsat vermiyoruz. Güvenlik güçlerimizin kararlı ve özverili çalışmalarıyla ülkemizin dört bir yanında uyuşturucuya yönelik operasyonlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz."