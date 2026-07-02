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Antalya'da otel yangını! Müşteriler binadan tahliye edildi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
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Antalya'da otel yangını! Müşteriler binadan tahliye edildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelin çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler büyümeden söndürülürken, otelde konaklayan yerli ve yabancı misafirler tedbir amacıyla tahliye edildi. Yangında yaralanan olmazken, çatı bölümünde hasar oluştu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde gece saat 00.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Ahmet Tokuş Bulvarı üzerinde bulunan bir otelde çıktı. Otelin çatı katından alevlerin yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otelde kalan yerli ve yabancı turistler tedbir amaçlı tahliye edildi. (DHA) Otelde kalan yerli ve yabancı turistler tedbir amaçlı tahliye edildi. (DHA)

OTELDE KONAKLAYAN MÜŞTERİLER TAHLİYE EDİLDİ

Alanya Belediyesi'ne ait su tankeri ve destek araçları da söndürme çalışmalarına destek verdi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, otelde kalan yerli ve yabancı misafirlerin tamamı tedbir amaçlı tahliye edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, çatı katındaki yangına müdahale etti. Ekiplerin hızlı çalışması sonucu alevler büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Alanya'daki bir otelde çıkan yangın kontrol altına alındı. (DHA) Alanya'daki bir otelde çıkan yangın kontrol altına alındı. (DHA)

CAN KAYBI YA DA YARALANAN OLMADI

Yangın sırasında otelden tahliye edilen turistler ve vatandaşlar çalışmaları sokaktan izledi. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı yangında otelin çatı bölümünde maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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