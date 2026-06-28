Yapay zeka turizmi ele geçirdi: Dünyanın ilk tamamen robotlu oteli açılacak
Çin'de 2027 yılında hizmete girmesi planlanan dünyanın ilk tamamen robotlar tarafından işletilen oteli, konaklama sektöründe yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Resepsiyondan temizlik hizmetlerine kadar tüm operasyon tek bir yapay zeka sistemiyle yönetilecek, insanlar ise yalnızca misafir olarak bulunacak.
Teknolojinin günlük yaşamdaki etkisi her geçen gün artarken Çin'den dikkat çeken bir adım geldi. Çinli robotik şirketi Pudu Robotics, dünyanın tamamen robotlar tarafından işletilecek ilk otelini 2027 yılında hizmete açmaya hazırlanıyor. Otelde resepsiyon hizmetlerinden oda servisine, temizlikten teslimat süreçlerine kadar tüm operasyonları robotlar üstlenecek. İnsan çalışanların bulunmayacağı tesiste yalnızca konuklar yer alacak.
ROBOTLAR TÜM OTEL İŞLERİNİ YÖNETECEK
Pudu Robotics ile Shenzhen Culture & Tourism Industry Development ortaklığında geliştirilen proje, Guangdong eyaletindeki West Artificial Island üzerinde hayata geçirilecek. Aralık 2025'te açılan ada, robotik ve ileri teknoloji temalı bir turizm merkezi olarak tasarlandı. Tamamen robotlarla hizmet verecek otel de bu konseptin en dikkat çekici yatırımlarından biri olacak.
Şirket bugüne kadar restoran, perakende ve temizlik sektörlerinde kullandığı servis robotlarıyla biliniyordu. Ancak bu proje, otel işletmeciliğinin tüm süreçlerinin robotlara bırakıldığı ilk uygulama olma özelliğini taşıyor.
AÇILIŞ KADEMELİ YAPILACAK
Otel doğrudan tam kapasiteyle hizmet vermeye başlamayacak. İlk test sürecinin 2026'nın sonlarında başlatılması planlanıyor. Deneme döneminde sınırlı sayıda oda kullanıma açılacak ve ziyaretçiler robot destekli hizmetleri deneyimleme fırsatı bulacak. Bu süreçte misafirler;
- Robotlarla karşılanacak.
- Giriş ve çıkış işlemlerini robotlar gerçekleştirecek.
- Oda servisi robotlar tarafından yapılacak.
- Otonom teslimat hizmetleri kullanılabilecek.
Test sürecinin ardından sistemin tam kapasiteyle devreye alınması hedefleniyor.
TÜM ROBOTLAR AYNI YAPAY ZEKAYLA KOORDİNELİ ÇALIŞACAK
Projeyi farklı kılan en önemli özelliklerden biri ise robotların birbirinden bağımsız hareket etmemesi. Otelde görev yapan tüm robotlar, Pudu Robotics'in geliştirdiği ortak yapay zeka altyapısı üzerinden iletişim kuracak.
Sistemin merkezinde şirketin geliştirdiği PuduFM 1.0 yapay zeka modeli ile PuduAgent platformu bulunuyor. Bu sayede farklı görevlerde çalışan robotlar aynı dijital beyni paylaşarak koordineli şekilde hareket edebilecek. Şirketin açıklamasına göre;
- Resepsiyon robotları misafirlerin jest ve mimiklerini algılayabilecek.
- Teslimat robotları en uygun rotayı kendileri belirleyecek.
- Temizlik robotları ise değişen ortamlara göre çalışma planını anlık olarak güncelleyebilecek.