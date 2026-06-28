Yapay zeka turizmi ele geçirdi: Dünyanın ilk tamamen robotlu oteli açılacak

Teknolojinin günlük yaşamdaki etkisi her geçen gün artarken Çin'den dikkat çeken bir adım geldi. Çinli robotik şirketi Pudu Robotics , dünyanın tamamen robotlar tarafından işletilecek ilk otelini 2027 yılında hizmete açmaya hazırlanıyor. Otelde resepsiyon hizmetlerinden oda servisine, temizlikten teslimat süreçlerine kadar tüm operasyonları robotlar üstlenecek. İnsan çalışanların bulunmayacağı tesiste yalnızca konuklar yer alacak.

ROBOTLAR TÜM OTEL İŞLERİNİ YÖNETECEK

Pudu Robotics ile Shenzhen Culture & Tourism Industry Development ortaklığında geliştirilen proje, Guangdong eyaletindeki West Artificial Island üzerinde hayata geçirilecek. Aralık 2025'te açılan ada, robotik ve ileri teknoloji temalı bir turizm merkezi olarak tasarlandı. Tamamen robotlarla hizmet verecek otel de bu konseptin en dikkat çekici yatırımlarından biri olacak.

Şirket bugüne kadar restoran, perakende ve temizlik sektörlerinde kullandığı servis robotlarıyla biliniyordu. Ancak bu proje, otel işletmeciliğinin tüm süreçlerinin robotlara bırakıldığı ilk uygulama olma özelliğini taşıyor.