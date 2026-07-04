Kırkpınar aşkı yine ağır bastı! Oteller dolunca güreş tutkunlarının adresi çadırlar oldu
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek için Edirne'ye gelen çok sayıda güreşsever, kentte otellerin dolması nedeniyle çadır kurarak konaklamayı tercih etti. Cami avluları, çocuk parkları ve mesire alanlarında geceyi geçiren vatandaşlar, sabah imece usulü hazırladıkları kahvaltılarla Kırkpınar'ın birlik ve dayanışma ruhunu yaşattı.
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri nedeniyle Edirne'de yoğunluk yaşandı. Gurbetçi sezonunun da etkisiyle kentteki oteller günler öncesinden doldu. Konaklama imkânı bulamayan çok sayıda güreşsever ise çadır kurarak geceyi açık alanlarda geçirdi.
CAMİ AVLULARI VE PARKLAR KAMP ALANINA DÖNÜŞTÜ
Selimiye Meydanı'ndaki Hıdır Ağa Camisi başta olmak üzere birçok caminin avlusu, çocuk parkları ve mesire alanlarında çadırlar kuruldu. Bazı vatandaşlar ise araçlarında konakladı. Sabahın ilk ışıklarıyla uyanan güreş tutkunları, yeşil alanlarda kurdukları sofralarda birlikte kahvaltı yaptı.
"ATA SPORUMUZ GÜREŞ"
Balıkesir'den gelen Beytullah Can, her yıl Kırkpınar için Edirne'ye geldiğini belirterek şöyle konuştu:
"Ata sporumuz güreş, peygamber sporu. Biz bu anı yaşamak için buralara 400-500 kilometre yol teptik. Kırkpınar, çok eskiye dayanan spor. Hoş oluyor, burada güreşleri seyretmek çok güzel."