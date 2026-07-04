"Burada yemek yapıp yiyoruz. Çadırda kalıyoruz. Dağda koyun kuzu çok güttük, köy kadınıyız, çadırda idare ediyoruz. Bir geçen sene gelmedim. Yıllardır geliyorum. Kırkpınar, Ali Gürbüz'ün babasından bize sevda."

"SELİMİYE'NİN DE GÜREŞLERİN DE SEVDASI VAR"

Sakarya'dan gelen Akif Kara ise Kırkpınar'ın kendileri için sadece bir spor organizasyonu olmadığını belirterek şunları söyledi:

"Sakarya'dan Edirne'ye geldim güreş sevdasına. Her sene geliyorum, bir aksilik olmadığı sürece. Selimiye'nin bir sevdası var, güreşlerin sevdası var, ikisini bir araya katıp buraya geliyorum. Çeşitli illerden toplanıyor arkadaşlar, bizim için de nostalji sayılıyor. Bu çadır hayatı geçmiş kültürlerimize dayanıyor. Kırkpınar bizim için ata sporumuz. Türk milleti olarak biz avcı, sportmen ve güreşçiyiz. Bunları yad etmek için güzel dostluklarımız da oluyor, kalkıp geliyoruz."