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Kırkpınar aşkı yine ağır bastı! Oteller dolunca güreş tutkunlarının adresi çadırlar oldu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Kırkpınar aşkı yine ağır bastı! Oteller dolunca güreş tutkunlarının adresi çadırlar oldu

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek için Edirne'ye gelen çok sayıda güreşsever, kentte otellerin dolması nedeniyle çadır kurarak konaklamayı tercih etti. Cami avluları, çocuk parkları ve mesire alanlarında geceyi geçiren vatandaşlar, sabah imece usulü hazırladıkları kahvaltılarla Kırkpınar'ın birlik ve dayanışma ruhunu yaşattı.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri nedeniyle Edirne'de yoğunluk yaşandı. Gurbetçi sezonunun da etkisiyle kentteki oteller günler öncesinden doldu. Konaklama imkânı bulamayan çok sayıda güreşsever ise çadır kurarak geceyi açık alanlarda geçirdi.

Kırkpınar aşkı yine ağır bastı! Oteller dolunca güreş tutkunlarının adresi çadırlar oldu - 1

CAMİ AVLULARI VE PARKLAR KAMP ALANINA DÖNÜŞTÜ

Selimiye Meydanı'ndaki Hıdır Ağa Camisi başta olmak üzere birçok caminin avlusu, çocuk parkları ve mesire alanlarında çadırlar kuruldu. Bazı vatandaşlar ise araçlarında konakladı. Sabahın ilk ışıklarıyla uyanan güreş tutkunları, yeşil alanlarda kurdukları sofralarda birlikte kahvaltı yaptı.

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Kırkpınar aşkı yine ağır bastı! Oteller dolunca güreş tutkunlarının adresi çadırlar oldu - 2

"ATA SPORUMUZ GÜREŞ"

Balıkesir'den gelen Beytullah Can, her yıl Kırkpınar için Edirne'ye geldiğini belirterek şöyle konuştu:

"Ata sporumuz güreş, peygamber sporu. Biz bu anı yaşamak için buralara 400-500 kilometre yol teptik. Kırkpınar, çok eskiye dayanan spor. Hoş oluyor, burada güreşleri seyretmek çok güzel."

Kırkpınar aşkı yine ağır bastı! Oteller dolunca güreş tutkunlarının adresi çadırlar oldu - 3

"KÖY KADINIYIZ, ÇADIRDA İDARE EDİYORUZ"

Uzun yıllardır Kırkpınar'a geldiğini söyleyen Dudu Şahin de dört gün önce Edirne'ye gelerek çadır kurduklarını anlattı.

"Burada yemek yapıp yiyoruz. Çadırda kalıyoruz. Dağda koyun kuzu çok güttük, köy kadınıyız, çadırda idare ediyoruz. Bir geçen sene gelmedim. Yıllardır geliyorum. Kırkpınar, Ali Gürbüz'ün babasından bize sevda."

Kırkpınar aşkı yine ağır bastı! Oteller dolunca güreş tutkunlarının adresi çadırlar oldu - 4

"SELİMİYE'NİN DE GÜREŞLERİN DE SEVDASI VAR"

Sakarya'dan gelen Akif Kara ise Kırkpınar'ın kendileri için sadece bir spor organizasyonu olmadığını belirterek şunları söyledi:

"Sakarya'dan Edirne'ye geldim güreş sevdasına. Her sene geliyorum, bir aksilik olmadığı sürece. Selimiye'nin bir sevdası var, güreşlerin sevdası var, ikisini bir araya katıp buraya geliyorum. Çeşitli illerden toplanıyor arkadaşlar, bizim için de nostalji sayılıyor. Bu çadır hayatı geçmiş kültürlerimize dayanıyor. Kırkpınar bizim için ata sporumuz. Türk milleti olarak biz avcı, sportmen ve güreşçiyiz. Bunları yad etmek için güzel dostluklarımız da oluyor, kalkıp geliyoruz."

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