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Kadın sürücüyü aynayla dövdü! Akılalmaz saldırı saniye saniye kamerada

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
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Kadın sürücüyü aynayla dövdü! Akılalmaz saldırı saniye saniye kamerada

Zonguldak’ta iki sürücü arasında yaşanan kaza sonrası başlayan tartışma kavgaya döndü. Kavgada kırılan dikiz aynasıyla kadın sürücüye saldıran adamı çevredekiler ayırdı. Çıkan arbededen kaçan sürücü markete sığınmak zorunda kaldı.

Edinilen bilgiye göre olay Gazipaşa Caddesi üzerinde yaşandı. E.K. idaresindeki 67 AEE 475 plakalı otomobil seyir halindeyken aynı güzergahta ilerleyen ve B.D. isimli kadın sürücünün kullandığı motosikletle çarpıştı. Kazanın ardından taraflar arasında tartışma başladı. Tartışmanın dozu yükselince B.D., otomobilin dikiz aynasını eliyle kırdı.

KADIN SÜRÜCÜYÜ BÖYLE DARP ETTİ


DAKİKALARCA SÜRDÜ

Bu hareketin ardından E.K., yerinden sökülen aynayla B.D.'ye vurmaya başladı. Kadının yardımına erkek arkadaşı F.S. koştu. Cadde üzerindeki esnaf da kadına saldırıyı görünce dükkanlarından fırlayıp tarafları ayırmaya çalıştı. Arbedenin ortasında kalan E.K., öfkeli kalabalıktan sıyrılıp soluğu yakındaki bir marketin içinde aldı.

İhbar üzerine caddeye polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Aldığı darbelerle yaralanan B.D. ile E.K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. İki tarafın da birbirinden şikayetçi olduğu öğrenilirken, yaşanan o anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

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