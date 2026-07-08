14 yaşındaki çocuktan acı haber! Trabzon'daki akraba kavgasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

Trabzon'un Düzköy ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan 14 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükselirken, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Trabzon'un Düzköy ilçesinde dün akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan 14 yaşındaki E.E., tedavi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Gürgendağ Mahallesi'nde Paşa G. ile akrabası 69 yaşındaki Emine G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Paşa G., silahla akrabaları Emine G., Fatma E. ve E.E.'yi yaraladı.

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Sağlık ekipleri Emine G.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 51 yaşındaki Fatma E. ile 14 yaşındaki E.E., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan 14 yaşındaki E.E., doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Böylece olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili gözaltına alınan zanlı Paşa G., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.