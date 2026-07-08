Sivas'ta aile içi kavga! Kayınbaba damadını vurdu: 1 yaralı

Sivas'ta kayınbaba ile damat arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Silahlı kavgada damat vücuduna isabet eden kurşunla yaralanırken, otomobiliyle kaçıp bir iş yerine sığınarak yardım istedi. Hastaneye kaldırılan yaralının tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, saat 23.00 sıralarında Kılavuz Mahallesi Tekke Caddesi üzerinde meydana geldi.

Fotoğraf (İHA) İddiaya göre kayınbaba C.Ş. ile damadı S.Ö. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda kayınbaba C.Ş., tabancayla damadı S.Ö.'ye ateş etti.

Fotoğraf (İHA) Vücuduna isabet eden kurşunla yaralanan S.Ö., otomobiliyle olay yerinden uzaklaşarak Hacı Fevzi Baysoy Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerine sığındı ve çevredekilerden yardım istedi.