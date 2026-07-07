Ordu'nun Fatsa ilçesinde akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitti. Bir kişi, ağabeyi, yengesi ve yeğenine tabancayla ateş açtı. Üç kişi yaşamını yitirirken, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde akrabalar arasında yaşanan arazi anlaşmazlığı faciayla sonuçlandı. Kurtuluş Mahallesi'nde meydana gelen olayda 3 kişi yaşamını yitirirken, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

TARTIŞMA KISA SÜREDE SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre M.G. ile ağabeyi Mehmet G. arasında iş yerinin önünde arazi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine M.G., yanında bulunan tabancayla ağabeyi Mehmet G., yengesi Emine G. ve yeğeni Resul G.'ye ateş etti.

ANNE, BABA VE OĞUL YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Resul G. olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Mehmet G. ile Emine G. ise kaldırıldıkları Fatsa Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçan M.G.'nin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.