AFAD açıkladı: Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem!

AFAD'ın paylaştığı verilere göre Akdeniz'de, Muğla'nın Datça ilçesine 155,63 kilometre uzaklıkta 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 21,72 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntının koordinatları ve gerçekleşme saati de kamuoyuyla paylaşıldı.

Akdeniz'de 5 Temmuz 2026 tarihinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan verilere göre sarsıntının merkezi, Muğla'nın Datça ilçesine 155,63 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

(Fotoğraf: X) DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ VE KONUMU AÇIKLANDI AFAD Deprem Dairesi'nin paylaştığı bilgilere göre deprem, saat 11.10.48'de (TSİ) kaydedildi. Sarsıntının büyüklüğü 4,1 (Mw) olarak ölçülürken, depremin merkez üssünün Akdeniz olduğu bildirildi. Depremin koordinatları ise 35.33222 kuzey enlemi ile 27.03583 doğu boylamı olarak açıklandı.