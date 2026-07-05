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İstanbul'da sineklik faciası! 9'uncu kattan düşen 1,5 yaşındaki Doruk Efe hayatını kaybetti

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
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İstanbul Kağıthane'de 9'uncu kattaki evlerinin sineklik takılması için açık bırakılan penceresinden düşen 1,5 yaşındaki Doruk Efe G., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından oğlunun yanına koşan anne, "Oğlum nefes alıyor mu?" diyerek sinir krizi geçirdi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

İstanbul'da sineklik faciası! 9'uncu kattan düşen 1,5 yaşındaki Doruk Efe hayatını kaybetti 1

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde 9'uncu kattaki evlerinin açık bırakılan penceresinden düşen 1,5 yaşındaki Doruk Efe G., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis ekiplerinin başlattığı inceleme sürüyor.

İstanbul'da sineklik faciası! 9'uncu kattan düşen 1,5 yaşındaki Doruk Efe hayatını kaybetti 2

SİNEKLİK TAKILIRKEN FACİA YAŞANDI

Olay, 4 Temmuz 2026 Cumartesi akşamı saat 19.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Orkun G. (35), 9'uncu kattaki dairelerinde sineklik takmak için pencereyi açtı.

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İstanbul'da sineklik faciası! 9'uncu kattan düşen 1,5 yaşındaki Doruk Efe hayatını kaybetti 3

Bir süre başka bir işle ilgilenen Orkun G.'nin bu sırada evde bulunan 1,5 yaşındaki oğlu Doruk Efe G., açık olan pencereye çıktı. Dengesini kaybeden küçük çocuk 9'uncu kattan zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul'da sineklik faciası! 9'uncu kattan düşen 1,5 yaşındaki Doruk Efe hayatını kaybetti 4

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Doruk Efe G., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

İstanbul'da sineklik faciası! 9'uncu kattan düşen 1,5 yaşındaki Doruk Efe hayatını kaybetti 5

Küçük çocuğun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İstanbul'da sineklik faciası! 9'uncu kattan düşen 1,5 yaşındaki Doruk Efe hayatını kaybetti 6

"OĞLUM NEFES ALIYOR MU?"

Olayın ardından oğlunun yanına koşan anne, çevredekilere "Oğlum nefes alıyor mu?" diye sorarak sinir krizi geçirdi.

İstanbul'da sineklik faciası! 9'uncu kattan düşen 1,5 yaşındaki Doruk Efe hayatını kaybetti 7

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri anne ve babanın ifadelerine başvurdu. Olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.

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