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Denizde can pazarı! Sahil Güvenlik küçük çocuk için seferber oldu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA | AA | İHA
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Denizde can pazarı! Sahil Güvenlik küçük çocuk için seferber oldu

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında deniz yatağıyla sürüklenen bir çocuk, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay Didim açıklarında dün gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, bir çocuğun deniz yatağıyla sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu (TCSG-21) sevk edildi.

DENİZ YATAĞIYLA SÜRÜKLENEN ÇOCUK SAHİL GÜVENLİK TARAFINDAN KURTARILDI

Kısa sürede olay yerine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, sürüklenen çocuğu güvenli şekilde bota alarak Didim İskelesi'ne ulaştırdı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Denizlerde can emniyetinin sağlanmasına yönelik görevlerini 7 gün 24 saat esasına göre sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı, arama kurtarma faaliyetlerine kesintisiz devam edileceğini bildirdi.

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