Kandıra'da iki plaj dışında tüm sahillerde denize girme yasağı
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün saat 12.30 itibarıyla yeni karar alındı. Kaymakamlık, sadece Kovanağzı ve Kerpe plajlarında denize girilebileceğini, diğer tüm sahil ve koylarda denize girmenin yasak olduğunu açıkladı. Vatandaşlardan yalnızca cankurtaran hizmeti bulunan alanları tercih etmeleri istendi.
Kandıra Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava şartları nedeniyle bugün saat 12.30'dan itibaren ilçe genelinde yalnızca Kovanağzı ve Kerpe plajlarında denize girilmesine izin veriliyor. Bu iki plaj dışındaki tüm sahil ve koylarda denize girmek yasaklandı.
VATANDAŞLARA CAN GÜVENLİĞİ UYARISI
Açıklamada, vatandaşların can güvenliği açısından hassasiyet göstermeleri istenirken, denize girmek isteyenlerin yalnızca cankurtaran hizmeti verilen ve yasağın bulunmadığı plajları tercih etmeleri gerektiği belirtildi.
DUBALARIN DIŞINA ÇIKILMAMASI İSTENDİ
Kaymakamlık ayrıca, denize giren vatandaşların güvenli yüzme alanlarını belirleyen mantar dubaların sınırları içinde kalmaları ve bu alanların dışına çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.