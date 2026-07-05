Kandıra'da iki plaj dışında tüm sahillerde denize girme yasağı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün saat 12.30 itibarıyla yeni karar alındı. Kaymakamlık, sadece Kovanağzı ve Kerpe plajlarında denize girilebileceğini, diğer tüm sahil ve koylarda denize girmenin yasak olduğunu açıkladı. Vatandaşlardan yalnızca cankurtaran hizmeti bulunan alanları tercih etmeleri istendi.