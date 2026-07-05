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Zonguldak'ta denize girmek yasaklandı: Valilikten vatandaşlara uyarı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Zonguldak'ta denize girmek yasaklandı: Valilikten vatandaşlara uyarı

Zonguldak'ta olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün denize girmek yasaklandı. Valilik, can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla alınan karara vatandaşların uymasını istedi.

Zonguldak'ta elverişsiz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

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Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla bugün denize girişlerin yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için vatandaşların alınan karara uymalarının önem taşıdığı kaydedildi.

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