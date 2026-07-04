Türkiye, sıcak hava dalgasının ardından kuzeyden gelen yeni hava sisteminin etkisine giriyor. Meteoroloji uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmede İstanbul'da özellikle öğleden sonra sağanak, yerel dolu ve kuvvetli poyraz beklendiğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde hava koşulları hafta sonuyla birlikte değişiyor. Kuzeyden ilerleyen soğuk cephe nedeniyle sıcaklıklar düşerken, gök gürültülü sağanak, kısa süreli dolu ve kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji uzmanı Adil Tek, özellikle öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli yağışlara karşı tedbirli olunması gerektiğini vurgularken, kuzey sahillerinde çeken akıntı riskinin de arttığına dikkat çekiyor.

(Foto: A Haber)

SOĞUK CEPHE İSTANBUL'A ULAŞTI

Meteoroloji uzmanı Adil Tek, yağışlı sistemin İstanbul'a giriş yaptığını ancak ilk etapta merkez ilçeler yerine kentin doğusunda etkili olduğunu belirtti. Adil Tek, canlı yayında şu değerlendirmeyi yaptı:

"Öncelikle şu andan başlamak istiyorum. O yağışlı sistem aslında İstanbul'a geldi ama merkez ilçelerde değil. Şu anda Şile civarında özellikle Şile'nin iç kesimlerinde çok kuvvetli bir konvektif yapı diye adlandırdığımız bir yağış şekli var. Şu anda orada devam ediyor ve yer yer de bu dolu şekline dönüşüyor."

Uzman değerlendirmesine göre yağış, aynı bölgede uzun süre etkisini sürdüren konvektif karakter taşıyor ve özellikle Şile'nin iç kesimlerinde kuvvetli şekilde görülüyor.

İSTANBUL'DA YAĞIŞIN EN ETKİLİ OLACAĞI SAATLER BELLİ OLDU

Adil Tek'e göre İstanbul'un merkez ilçelerinde yağışın asıl etkisi öğleden sonra hissedilecek.

"İstanbul'da merkez ilçelerdeki yağış daha çok öğleden sonraki saatlerde kendini gösterecek. Önümüzdeki saatlerde yine yağış göreceğiz ama sistemin etkisi daha çok öğleden sonra daha fazla gözüküyor."

Uzman, sabah saatlerinde 25-26 derece seviyelerinde bulunan hava sıcaklığının gün içinde yükselmeyeceğini, aksine 22-23 dereceye kadar gerileyebileceğini ifade etti.

(Foto: A Haber)

POYRAZ GÜÇLENECEK, RÜZGAR 50 KİLOMETREYE ULAŞABİLİR

Yağışla birlikte kuzeyli rüzgârların da etkisini artıracağına dikkat çeken Adil Tek, öğleden sonra kuvvetli poyraz beklendiğini söyledi.

"Kuzeyli poyrazdan esen rüzgar var. Bu da zaman zaman şiddetlenecek ki, şiddeti saatte 50 km'ye kadar çıkacak. Bunlar daha çok öğleden sonraki saatlerde. İstanbullular biraz daha öğleden sonraki saatlerde dikkatli olması gerekiyor."

YAĞIŞ MARMARA'NIN DOĞUSUNA DOĞRU İLERLEYECEK

Uzman değerlendirmesine göre sistem yalnızca İstanbul'u değil Marmara'nın birçok ilini de etkileyecek.

"Bu yağış tabii İstanbul ile birlikte Marmara'nın güneyine ve doğusuna da sarkmış olacak. Yani Bursa, Balıkesir, Kocaeli, Sakarya da yağış alacak yerler arasında."

Tek, meteorolojik olarak bunun kuzeyden ilerleyen bir soğuk cephe geçişi olduğunu belirterek sistemin ilerleyen saatlerde İç Anadolu ve doğu bölgelere doğru hareket edeceğini ifade etti.

(Foto: A Haber)

SEL RİSKİ VAR MI? UZMANINDAN KRİTİK DEĞERLENDİRME

Adil Tek, yağışların genel olarak çok yüksek miktarlarda beklenmediğini ancak kısa süreli kuvvetli sağanakların yerel risk oluşturabileceğini söyledi. Canlı yayındaki açıklaması şöyle oldu:

"Yağışlar aslında çok yüksek değerli değil ama şöyle bir şey var, kısa sürede lokal yağışlar oluşabilir İstanbul'da bugün öğleden sonraki saatlerde. Kısa süreli ama çok uzun soluklu değil. Buna karşı dikkatli olmakta fayda var."

Uzman, deniz suyu sıcaklıklarının yükselmesi ve üst atmosferdeki düşük sıcaklıkların kuvvetli dikey hava hareketlerini desteklediğini belirterek yer yer dolu görülebileceğini ifade etti.

UZMAN KRİTİK SAATLERİ AÇIKLADI

Adil Tek, vatandaşların özellikle günün belirli bölümünde dikkatli olması gerektiğini söyledi.

"Dikkat edilmesi gereken saatler bugün öğleden sonraki saatler, özellikle 11.00 ila 16.00 arası diyebiliriz."

Meteoroloji radarlarının Şile çevresinde kuvvetli yağışları gösterdiğini belirten Tek, güncel meteorolojik uyarıların takip edilmesini önerdi.

(Foto: A Haber)

HAFTA BOYUNCA SICAKLIK NASIL OLACAK?

Yağışlı sistemin ardından İstanbul'da sıcaklıkların yeniden aşırı seviyelere çıkması beklenmiyor. Adil Tek şu bilgileri paylaştı:

"Yarın için açık ve az bulutlu bir hava var İstanbul'da. Yarın da sıcaklık 27-28 derecelere kadar çıkıyor en fazla."

Uzman, önümüzdeki hafta boyunca İstanbul'da sıcaklıkların 27-28 derece bandında seyredeceğini ve son günlerde görülen 34 derecelik değerlere ulaşmasının beklenmediğini söyledi.

YENİ SICAK HAVA DALGASI İÇİN TARİH VERİLDİ

Meteoroloji uzmanı, kısa vadede mevsim normallerine yakın bir hava beklendiğini ancak orta vadede yeni bir sıcak hava dalgasının gündeme gelebileceğini ifade etti.

"Ayın 13'ünden sonra yani Temmuz ayının ikinci periyoduna başlarken bir sıcak hava dalgası uzakta gözüken tabii o yaklaştıkça daha da değerlendireceğiz."

Tek, bu tahminlerin uzun vadeli olduğunu ve sistem yaklaştıkça yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

(Foto: A Haber)

KUZEY SAHİLLERİNDE ÇEKEN AKINTI UYARISI

Yağış kadar dikkat çeken bir diğer risk ise Karadeniz kıyılarında beklenen kuvvetli poyraz ve çeken akıntılar oldu. Adil Tek şu uyarıyı yaptı:

"Poyrazdan esen rüzgardan dolayı özellikle İstanbul'un kuzey sahillerinde çeken akıntı riskleri var."

Uzman, özellikle Şile, Kilyos, Riva ve Beykoz'un kuzey kıyılarında yüksek dalga ve çeken akıntı riskine karşı denize girecek vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti. Marmara kıyılarında ise benzer düzeyde bir risk öngörülmediğini ifade etti.