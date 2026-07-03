Tekirdağ'da apartmanda patlama: 1 ölü
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir apartman dairesinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası dairede yangın çıkarken, 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Öte yandan dairenin yanı sıra binanın dış cephesinde de hasar oluştu.
Hıdırağa Mahallesi Borsa Meydanı'nda bulunan 6 katlı bir apartmanın 6. katında, doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
Patlama sırasında binanın 6. katından düşen 1 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.