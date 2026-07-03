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Tekirdağ'da apartmanda patlama: 1 ölü

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
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Tekirdağ'da apartmanda patlama: 1 ölü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir apartman dairesinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası dairede yangın çıkarken, 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Öte yandan dairenin yanı sıra binanın dış cephesinde de hasar oluştu.

TEKİRDAĞ'DA APARTMANIN 6. KATINDA PATLAMA: 1 KİŞİ ÖLDÜ

Hıdırağa Mahallesi Borsa Meydanı'nda bulunan 6 katlı bir apartmanın 6. katında, doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama meydana geldi.

(Foto: AA) (Foto: AA)

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Patlama sırasında binanın 6. katından düşen 1 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

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(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Patlamanın etkisiyle dairenin yanı sıra binanın dış cephesinde de hasar oluştu. Polis ve itfaiye ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

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