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Karabük'te katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
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Karabük'te katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var

Karabük'te, bir otomobil aynı yönde giden TIR'a arkadan çarptı. Katlim gibi kazada, 4'ü çocuk 7 kişi yaralanırken, 1 kişi ise hayatını kaybetti.

Karabük Gerede karayolu kemikli rampalarında seyir halindeki otomobil, aynı istikametteki TIR'ın dorsesine arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Kazada, 4'ü çocuk 7 kişi yaralanırken 1 kişi hayatını kaybetti. 3 yaralının durumunun ise kritik olduğun bildirildi.

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