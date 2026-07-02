Karabük'te katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var

Karabük'te, bir otomobil aynı yönde giden TIR'a arkadan çarptı. Katlim gibi kazada, 4'ü çocuk 7 kişi yaralanırken, 1 kişi ise hayatını kaybetti.