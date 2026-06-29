Kütahya'da feci kaza! Otomobil alev aldı: 5 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen otomobil, trafik levhası ve menfeze çarptıktan sonra alev aldı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan 5 kişi hastaneye kaldırılırken, yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Otomobil ise tamamen kullanılamaz hale geldi.

A.C. idaresindeki 42 AGU 970 plakalı otomobil, Tavşanlı-Harmancık kara yolunun 13'üncü kilometresinde trafik işaret levhası ve menfeze çarptıktan sonra tarlaya devrildi.

Kaza sonrası otomobil alev aldı.

Çevredeki diğer sürücülerin de yardımıyla otomobildeki 5 kişi araçtan çıkarıldı. Kaza yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılarından birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.