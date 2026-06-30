Tatil hayalleri yarım kaldı! Anne ve kızı yan yana toprağa verildi

Kocaeli'den tatil için gittikleri Sakarya'da trafik kazasında hayatını kaybeden anne ve kızı için cenaze namazı kılındı. Yan yana dizilen tabutların ardından anne ve kızı son yolculuklarına uğurlanırken, kazada ağır yaralanan babanın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

(Foto: İHA)

TATİL YOLCULUĞU FELAKETLERİ OLDU

Kaza, dün saat 17.20 sıralarında D-650 kara yolu Ferizli ilçesi Sinanoğlu Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Gündüz ailesi, tatil amacıyla Kocaeli'den Sakarya'nın Karasu ilçesine gitmek üzere yola çıktı. Haluk Gündüz (56) idaresindeki 41 BG 448 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu menfeze düştü.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralanan Haluk Gündüz, 53 yaşındaki eşi Ayla Gündüz ve 30 yaşındaki kızları Büşra Gündüz'e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen anne Ayla Gündüz ile kızı Büşra Gündüz hayatını kaybetti. Sakarya Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınan baba Haluk Gündüz'ün ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

ANNE VE KIZI YAN YANA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Hayatını kaybeden Ayla Gündüz ile kızı Büşra Gündüz'ün cenazeleri, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailelerine teslim edildi.

Anne ve kızının cenazeleri bugün Körfez Kirazlıyalı Merkez Camii'ne getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından Ayla Gündüz ile kızı Büşra Gündüz, gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.