Üsküdar'da su borusu patladı: Trafik aksadı

Üsküdar'da patlayan su borusu nedeniyle Şile Otoyolu'ndaki trafik aksadı. Polis ekipleri ise kaza yaşanmaması için dubalarla yolu kapatarak tek şeride düşürdü.

Şile Otoyolu'nun Kısıklı Mahallesi mevkisinde yolun ortasındaki refüjde bulunan su borusu henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı.

TRAFİK AKSADI

Suyun yola akması nedeniyle sürücüler dikkatli bir şekilde ilerledi.

Polis ekipleri, kaza yaşanmaması için dubalarla yolu kapatarak tek şeride düşürdü.