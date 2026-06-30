İstanbul'un Esenler ilçesinde yaşayan Enes Öğüt, 2019 yılında nefes alma güçlüğü ve horlama şikayetiyle Bayrampaşa'daki bir hastanede ameliyat oldu.

Burun etinden şikayetçi olduğunu belirten Öğüt, ameliyattan yaklaşık bir yıl sonra burnunun ucunun düştüğünü ve bu nedenle yeni bir doktor arayışına girdiğini söyledi.

Bağcılar'da özel bir hastanede görev yapan Azerbaycanlı Opr. Dr. R.H. ile görüştüğünü anlatan Öğüt, 55 bin lira ameliyat ücretini yatırdıktan sonra yeniden ameliyat oldu.

Doktorun kaburgasından alınacak kıkırdakla burnunu yeniden şekillendireceğini söylediğini ifade eden Öğüt, ameliyattan yaklaşık üç ay sonra burnuna yerleştirilen kıkırdağın erimeye başladığını ve burnunun yeniden bozulduğunu öne sürdü.