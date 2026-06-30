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Horlama şikayeti kabusa döndü! Burnu düştü, işini kaybetti: "Kaç kere ameliyat olmam gerekiyor?"

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
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İstanbul'da yaşayan Enes Öğüt, horlama şikayetiyle başlayan tedavi sürecinde farklı hastane ve sağlık merkezlerinde toplam dört kez operasyon geçirdiğini, burnunda deformasyon oluştuğunu ve işini kaybettiğini öne sürdü. Maddi imkansızlıklar nedeniyle yeniden ameliyat olamadığını belirten Öğüt, "Burnumun düzelmesi için daha kaç kere ameliyat olmam gerekiyor?" dedi.

Horlama şikayeti kabusa döndü! Burnu düştü, işini kaybetti: "Kaç kere ameliyat olmam gerekiyor?" 1

İstanbul'un Esenler ilçesinde yaşayan Enes Öğüt, 2019 yılında nefes alma güçlüğü ve horlama şikayetiyle Bayrampaşa'daki bir hastanede ameliyat oldu.

Burun etinden şikayetçi olduğunu belirten Öğüt, ameliyattan yaklaşık bir yıl sonra burnunun ucunun düştüğünü ve bu nedenle yeni bir doktor arayışına girdiğini söyledi.

Bağcılar'da özel bir hastanede görev yapan Azerbaycanlı Opr. Dr. R.H. ile görüştüğünü anlatan Öğüt, 55 bin lira ameliyat ücretini yatırdıktan sonra yeniden ameliyat oldu.

Doktorun kaburgasından alınacak kıkırdakla burnunu yeniden şekillendireceğini söylediğini ifade eden Öğüt, ameliyattan yaklaşık üç ay sonra burnuna yerleştirilen kıkırdağın erimeye başladığını ve burnunun yeniden bozulduğunu öne sürdü.

Horlama şikayeti kabusa döndü! Burnu düştü, işini kaybetti: "Kaç kere ameliyat olmam gerekiyor?" 2

ÖNCE HASTANEYE, SONRA TIP MERKEZİNE ÇAĞIRDI

Ameliyat olduğu merkezin "Yenidoğan Çetesi" davasında adı geçen hastanelerden biri olması nedeniyle doktoruyla yeniden irtibata geçtiğini anlatan Öğüt, üçüncü müdahale için Ataköy'deki bir hastaneye çağrıldığını söyledi.

Doktorun yurt dışından getirttiğini söylediği yapay kıkırdağın 14 bin lira karşılığında burnuna yerleştirildiğini belirten Öğüt, işlemden yaklaşık üç ay sonra burnunun uç kısmında deformasyon oluşmaya başladığını ifade etti.

Yaklaşık üç ay sonra aynı doktora yeniden başvurduğunu belirten Öğüt, doktorun farklı hastane ve sağlık merkezlerinde hasta kabul ettiğini, bu kez ise Yenibosna'daki bir tıp merkezine çağrıldığını anlattı.

Horlama şikayeti kabusa döndü! Burnu düştü, işini kaybetti: "Kaç kere ameliyat olmam gerekiyor?" 3

HASTANE HASTANE GEZDİ, İŞİNİ KAYBETTİ

Dördüncü kez doktor kontrolü için Yenibosna'daki tıp merkezine gittiğini belirten Öğüt, muayenede burnundaki göçüklerin düzeltilmesine karar verildiğini söyledi.

Üç gün sonra aynı merkeze yeniden çağrıldığını ve müdahalenin muayene ortamında yapıldığını anlatan Öğüt, sağlık sorunlarının bu işlemden sonra da devam ettiğini öne sürdü.

Bu kez yerleştirilen yapay kıkırdağın iddiaya göre yanlış müdahale sonucu burun derisini deldiğini belirten Öğüt, yaşadığı süreçte hem sağlık açısından hem de ekonomik olarak mağdur olduğunu, sürekli hastane süreçleri nedeniyle işini de kaybettiğini söyledi.

Yeniden ameliyat olabilmesi için sağlık kuruluşlarından 24 bin avroya kadar fiyat aldığını ifade eden Öğüt, maddi imkansızlıklar nedeniyle tedavisini sürdüremediğini dile getirdi.

Horlama şikayeti kabusa döndü! Burnu düştü, işini kaybetti: "Kaç kere ameliyat olmam gerekiyor?" 4

"DOKTOR KEMİĞİ ALDIKTAN 1 SENE SONRA BURNUM DÜŞTÜ"

Enes Öğüt, "2019'da burnumda et olduğundan dolayı horlama rahatsızlığımdan Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde muayene oldum. Muayene esnasında da doktorun burun etini değil de kemiği aldığı zaman kurtulabileceğimi söyledi. Kemiği aldıktan sonra burnum 1 sene içinde düştü. Bir yıl sonra burnum düştükten sonra ben özel bir hastaneye gittim" dedi.

Horlama şikayeti kabusa döndü! Burnu düştü, işini kaybetti: "Kaç kere ameliyat olmam gerekiyor?" 5

"KIKIRDAK EKLENDİ, 3 AY SONRA O DA ERİDİ"

Öğüt, "Orada doktor beyle görüştüm. Doktor bey, 55 bin lira karşılığında kaburgamdan kıkırdak alarak burnuma kıkırdak ekleyeceğini, kemik kalınlığından dolayı burnumun ucunun düştüğünü söyledi. Bunun yerine kaburgamdan kıkırdak alıp burnuma ekledi ameliyat esnasında. 3 ay sonra o kıkırdak da eriyince burnum yamulmaya başladı" ifadelerini kullandı.

Horlama şikayeti kabusa döndü! Burnu düştü, işini kaybetti: "Kaç kere ameliyat olmam gerekiyor?" 6

ÜÇÜNCÜ MÜDAHALE SONRASI DEFORMASYON OLUŞTUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

Öğüt, "Burnum yamulduktan sonra tekrar ameliyat için 3 ay sonra Ataköy'deki özel hastaneye tekrar ameliyat için gittim. 3 ay sonra kıkırdağım eridiği için ve o hastane de kapandığı için doktorla tekrar görüştüğümüzde Ataköy'deki özel hastaneye çağırdı beni. Oradaki ameliyatımda kıkırdağı yurt dışından getirip takacağını söyledi. O ameliyattan sonra yaklaşık 3 ay sonra tekrar göçükler oluşmaya başladı. Doktorum tek bir hastaneye bağlı çalışmıyordu, birçok hastaneyle anlaşmalı olduğu için beni kontrol için bir tıp merkezine çağırdı. Oraya gittiğimde de ayakta kontrol etti. 3 gün sonrası için tekrardan randevu verip tekrar müdahale edilmesi gerektiğini söyledi. 3 gün sonra gittiğimde yapay kıkırdakla burnumun ucunu uyuşturup içeriye kıkırdak ekledi. Ekledikten sonra da kıkırdak benim burun ucumdaki deriyi deldi" şeklinde konuştu.

Horlama şikayeti kabusa döndü! Burnu düştü, işini kaybetti: "Kaç kere ameliyat olmam gerekiyor?" 7

"BURNUMUN DÜZELMESİ İÇİN KAÇ KERE AMELİYAT OLMAM GEREKİYOR?"

Burnuna dördüncü müdahalenin yine aynı doktor tarafından bu kez ayakta yapıldığını anlatan Öğüt, "Yurtdışından yapay kıkırdak getirip eliyle o şekilde itti. Daha sonrasında bir hafta sonra kıkırdak burun ucumdaki bu kısmı deldi. Daha sonra dikiş attı. Taktığı yapay kıkırdak benim derimi deldi bu şekilde. Sonucunda da böyle kaldım. 2 senedir bu mağduriyeti yaşıyorum. Dışarı çıkamıyorum. Dışarı çıktığım zaman insanlar tuhaf tuhaf bakıyor, zaten şu anda da bu ameliyattan dolayı işten de ayrıldım. Çıkarmak zorunda kaldılar sürekli gel git nedeniyle 2 senedir de çalışmıyorum. İkinci ameliyatımda 55 bin lira ödedim, üçüncü ameliyatımda da 14 bin lira ödedim. Azerbaycanlı bir doktor tarafından yapıldı. 3 ay sonra beni Gaziosmanpaşa'daki özel hastaneye çağırdı. Oraya gittim, orada da '6 ay daha beklemen gerekiyor' dedi. Ben de başarılı olmayacağını bildiğim için hakkında dava açtım. Benim tekrar ameliyat olacak gücüm yok maddi konuda gücüm yok. Bu işlemler çok pahalı. Bir hastaneden teklif aldığımda 24 bin avroya kadar teklif verdiler. Maddi manevi çok sıkıntılar içerisindeyim. Benim gibi eminim çok mağdur insan vardır. Burnumun düzelmesi için kaç kere ameliyat olmam gerekiyor" dedi.

Horlama şikayeti kabusa döndü! Burnu düştü, işini kaybetti: "Kaç kere ameliyat olmam gerekiyor?" 8

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA KUSUR TESPİT EDİLMEDİ

Öte yandan Öğüt'ün avukatı konuyu yargıya taşıdı.

Hazırlanan bilirkişi raporunda ameliyatlar sonrasında ortaya çıkan komplikasyonlara uygun destek tedavisi uygulandığı, ameliyat sonrası ortaya çıkabilecek risklerin hastanın imzaladığı onam formunda belirtildiği, hastanın sigara kullanımının mevcut olduğu, sonuç olarak doktor R.H.'nin bir ihmal veya kusuru bulunduğuna dair yeterli kanaat oluşmadığı belirtildi.

Bilirkişi raporunda doktor R.H. hakkında soruşturmaya gerek olmadığı bilgisine de yer verildi.

Horlama şikayeti kabusa döndü! Burnu düştü, işini kaybetti: "Kaç kere ameliyat olmam gerekiyor?" 9
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