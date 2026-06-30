Horlama şikayeti kabusa döndü! Burnu düştü, işini kaybetti: "Kaç kere ameliyat olmam gerekiyor?"
İstanbul'da yaşayan Enes Öğüt, horlama şikayetiyle başlayan tedavi sürecinde farklı hastane ve sağlık merkezlerinde toplam dört kez operasyon geçirdiğini, burnunda deformasyon oluştuğunu ve işini kaybettiğini öne sürdü. Maddi imkansızlıklar nedeniyle yeniden ameliyat olamadığını belirten Öğüt, "Burnumun düzelmesi için daha kaç kere ameliyat olmam gerekiyor?" dedi.
İstanbul'un Esenler ilçesinde yaşayan Enes Öğüt, 2019 yılında nefes alma güçlüğü ve horlama şikayetiyle Bayrampaşa'daki bir hastanede ameliyat oldu.
Burun etinden şikayetçi olduğunu belirten Öğüt, ameliyattan yaklaşık bir yıl sonra burnunun ucunun düştüğünü ve bu nedenle yeni bir doktor arayışına girdiğini söyledi.
Bağcılar'da özel bir hastanede görev yapan Azerbaycanlı Opr. Dr. R.H. ile görüştüğünü anlatan Öğüt, 55 bin lira ameliyat ücretini yatırdıktan sonra yeniden ameliyat oldu.
Doktorun kaburgasından alınacak kıkırdakla burnunu yeniden şekillendireceğini söylediğini ifade eden Öğüt, ameliyattan yaklaşık üç ay sonra burnuna yerleştirilen kıkırdağın erimeye başladığını ve burnunun yeniden bozulduğunu öne sürdü.
ÖNCE HASTANEYE, SONRA TIP MERKEZİNE ÇAĞIRDI
Ameliyat olduğu merkezin "Yenidoğan Çetesi" davasında adı geçen hastanelerden biri olması nedeniyle doktoruyla yeniden irtibata geçtiğini anlatan Öğüt, üçüncü müdahale için Ataköy'deki bir hastaneye çağrıldığını söyledi.
Doktorun yurt dışından getirttiğini söylediği yapay kıkırdağın 14 bin lira karşılığında burnuna yerleştirildiğini belirten Öğüt, işlemden yaklaşık üç ay sonra burnunun uç kısmında deformasyon oluşmaya başladığını ifade etti.
Yaklaşık üç ay sonra aynı doktora yeniden başvurduğunu belirten Öğüt, doktorun farklı hastane ve sağlık merkezlerinde hasta kabul ettiğini, bu kez ise Yenibosna'daki bir tıp merkezine çağrıldığını anlattı.
HASTANE HASTANE GEZDİ, İŞİNİ KAYBETTİ
Dördüncü kez doktor kontrolü için Yenibosna'daki tıp merkezine gittiğini belirten Öğüt, muayenede burnundaki göçüklerin düzeltilmesine karar verildiğini söyledi.
Üç gün sonra aynı merkeze yeniden çağrıldığını ve müdahalenin muayene ortamında yapıldığını anlatan Öğüt, sağlık sorunlarının bu işlemden sonra da devam ettiğini öne sürdü.
Bu kez yerleştirilen yapay kıkırdağın iddiaya göre yanlış müdahale sonucu burun derisini deldiğini belirten Öğüt, yaşadığı süreçte hem sağlık açısından hem de ekonomik olarak mağdur olduğunu, sürekli hastane süreçleri nedeniyle işini de kaybettiğini söyledi.
Yeniden ameliyat olabilmesi için sağlık kuruluşlarından 24 bin avroya kadar fiyat aldığını ifade eden Öğüt, maddi imkansızlıklar nedeniyle tedavisini sürdüremediğini dile getirdi.
"DOKTOR KEMİĞİ ALDIKTAN 1 SENE SONRA BURNUM DÜŞTÜ"
Enes Öğüt, "2019'da burnumda et olduğundan dolayı horlama rahatsızlığımdan Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde muayene oldum. Muayene esnasında da doktorun burun etini değil de kemiği aldığı zaman kurtulabileceğimi söyledi. Kemiği aldıktan sonra burnum 1 sene içinde düştü. Bir yıl sonra burnum düştükten sonra ben özel bir hastaneye gittim" dedi.
"KIKIRDAK EKLENDİ, 3 AY SONRA O DA ERİDİ"
Öğüt, "Orada doktor beyle görüştüm. Doktor bey, 55 bin lira karşılığında kaburgamdan kıkırdak alarak burnuma kıkırdak ekleyeceğini, kemik kalınlığından dolayı burnumun ucunun düştüğünü söyledi. Bunun yerine kaburgamdan kıkırdak alıp burnuma ekledi ameliyat esnasında. 3 ay sonra o kıkırdak da eriyince burnum yamulmaya başladı" ifadelerini kullandı.