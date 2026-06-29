Dikili'de alevlerle topyekün mücadele! Tarım arazisinde başladı ormana sıçradı | A Haber bölgede
İzmir'in Dikili ilçesine bağlı Yaylayurt Mahallesi'nde tarım arazisinde başlayıp şiddetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor. A Haber ekibi yangın bölgesindeki son durumu anbean aktarırken, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevleri kontrol altına almak için zamana karşı mücadele veriyor.
Yangın, Dikili ilçesine bağlı Yaylayurt Mahallesi mevkiindeki tarım arazisinde saat 14.05'te çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormanlık alana sıçrarken, ilk müdahale saat 14.10'da gerçekleştirildi.
Yangının büyümesi üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangını kontrol altına almak amacıyla havadan ve karadan yoğun müdahale başlatılırken, bölgeye takviye ekipler de yönlendirildi.
Çalışmalarda İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 7 uçak, 8 helikopter, 35 arazöz ve 4 dozer görev yapıyor. Ekiplerin, alevlerin daha geniş bir alana yayılmasını önlemek ve yangını kontrol altına almak için çalışmaları aralıksız sürüyor.
ALEVLER YERLEŞİM YERLERİNİN KAPISINDA
Yangın bölgesinden sıcak gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri Tayfun Er, "Dikili ilçesinin Çandarlı Mahallesi'nde 14.05'te yangın çıktı ve 14.10'da ilk müdahale yapıldı. Yangın, rüzgarın yön değiştirmesiyle birlikte buğday tarlasının olduğu nokta ve yanındaki evlerin yakınına kadar uzandı" ifadelerini kullandı.
Müdahale imkanlarına değinen Er, "Toplamda 7 uçak ve 8 helikopter yangına müdahale ediyor. Aynı zamanda 35 arazöz ve 4 adet dozerle karadan çalışmalar sürüyor. Nem %31, rüzgar ise 12 kilometre hızla esiyor" sözlerini aktardı.