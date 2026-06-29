Dikili'de alevlerle topyekün mücadele! Tarım arazisinde başladı ormana sıçradı | A Haber bölgede

Bölgedeki su kaynaklarının önemine dikkat çeken Er, " Deniz hemen arka tarafımızda ve karşı yamaçta bir gölet var. Helikopterlerin kısa sürede su alıp yanan alanlara ulaşması kontrol altına alma süreci için hayati önemde" açıklamasında bulundu.

Operasyonun detaylarını paylaşan Tayfun Er, "Ekranlarınızda gördüğünüz CH-47 Chinook helikopteri, yüksek tonajda su taşıyabiliyor ve fasılalı olarak farklı noktalara su atabiliyor. Air Tractor uçakları ise dar vadilerde yüksek süratle suyunu bırakarak büyük avantaj sağlıyor" dedi.

Teknolojik imkanların yangın tespitindeki hızını vurgulayan Tayfun Er, " Bayraktar TB2'ler 300 kilometrenin üzerindeki bir tütmeyi dahi optik sistemlerle algılıyor. Yangınlara kısa sürede müdahale edilmesinin en önemli nedenlerinden biri bu. Orman Genel Müdürlüğü envanterinde 14 adet Bayraktar TB2 bulunuyor ve bu sistemlerin kullanılması büyük bir aklın sonucu" ifadelerini kullandı.

YERLEŞİM YERLERİ İÇİN TEYAKKUZ

Stüdyodan gelişmeleri takip eden Hikmet Öztürk'ün sorularını yanıtlayan Tayfun Er, "Alevlerin rüzgarın etkisiyle Pelin Sitesi ve Zeynep Keşan evleri çevresine kadar ulaştığı bilgisi var. İzmir Valiliği'nden henüz bir tahliye bilgisi gelmedi ancak ekipler ve gönüllüler sahada teyakkuzda" dedi.

Er, rüzgarın tehlikesine dikkat çekerek, "Rüzgarın yön değiştirmesiyle alevler yeniden harlanıyor. Siyah dumanların yükseldiği noktada konutlar var, helikopterler o bölgeye yoğunlaşmış durumda" sözleriyle tehlikenin boyutunu aktardı.

BAKAN YUMAKLI'DAN KRİTİK UYARI: YANGINLARIN %90'I İNSAN KAYNAKLI

Yangınların çıkış nedenlerine ve yasal yaptırımlara değinen Tayfun Er, "Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, her 10 yangından 9'unun insan kaynaklı olduğunu ifade ediyor. Hasat zamanı çıkan kıvılcımlar, araçlardan atılan sigaralar ve cam şişeler en büyük tehdit" dedi.

Caydırıcı cezalara vurgu yapan Er, "Ateşle ilgili ihmallerde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası var. İhmal sonucu yangına sebep vermenin cezası ise 10 yıla kadar hapis öngörüyor" ifadelerini kullandı.