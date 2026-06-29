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Dikili'de alevlerle topyekün mücadele! Tarım arazisinde başladı ormana sıçradı | A Haber bölgede

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
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Dikili'de alevlerle topyekün mücadele! Tarım arazisinde başladı ormana sıçradı | A Haber bölgede

İzmir'in Dikili ilçesine bağlı Yaylayurt Mahallesi'nde tarım arazisinde başlayıp şiddetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor. A Haber ekibi yangın bölgesindeki son durumu anbean aktarırken, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevleri kontrol altına almak için zamana karşı mücadele veriyor.

Yangın, Dikili ilçesine bağlı Yaylayurt Mahallesi mevkiindeki tarım arazisinde saat 14.05'te çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormanlık alana sıçrarken, ilk müdahale saat 14.10'da gerçekleştirildi.

DİKİLİ'DE ALEVLERLE TOPYEKÜN MÜCADELE

Yangının büyümesi üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangını kontrol altına almak amacıyla havadan ve karadan yoğun müdahale başlatılırken, bölgeye takviye ekipler de yönlendirildi.

Çalışmalarda İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 7 uçak, 8 helikopter, 35 arazöz ve 4 dozer görev yapıyor. Ekiplerin, alevlerin daha geniş bir alana yayılmasını önlemek ve yangını kontrol altına almak için çalışmaları aralıksız sürüyor.

Dikili'de alevlerle topyekün mücadele! Tarım arazisinde başladı ormana sıçradı | A Haber bölgede - 1

ALEVLER YERLEŞİM YERLERİNİN KAPISINDA

Yangın bölgesinden sıcak gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri Tayfun Er, "Dikili ilçesinin Çandarlı Mahallesi'nde 14.05'te yangın çıktı ve 14.10'da ilk müdahale yapıldı. Yangın, rüzgarın yön değiştirmesiyle birlikte buğday tarlasının olduğu nokta ve yanındaki evlerin yakınına kadar uzandı" ifadelerini kullandı.

Dikili'de alevlerle topyekün mücadele! Tarım arazisinde başladı ormana sıçradı | A Haber bölgede - 2

Müdahale imkanlarına değinen Er, "Toplamda 7 uçak ve 8 helikopter yangına müdahale ediyor. Aynı zamanda 35 arazöz ve 4 adet dozerle karadan çalışmalar sürüyor. Nem %31, rüzgar ise 12 kilometre hızla esiyor" sözlerini aktardı.

Dikili'de alevlerle topyekün mücadele! Tarım arazisinde başladı ormana sıçradı | A Haber bölgede - 3

HAVA FİLOSUNDA 'CHINOOK' VE 'AIR TRACTOR' MESAİSİ

Operasyonun detaylarını paylaşan Tayfun Er, "Ekranlarınızda gördüğünüz CH-47 Chinook helikopteri, yüksek tonajda su taşıyabiliyor ve fasılalı olarak farklı noktalara su atabiliyor. Air Tractor uçakları ise dar vadilerde yüksek süratle suyunu bırakarak büyük avantaj sağlıyor" dedi.

Bölgedeki su kaynaklarının önemine dikkat çeken Er, "Deniz hemen arka tarafımızda ve karşı yamaçta bir gölet var. Helikopterlerin kısa sürede su alıp yanan alanlara ulaşması kontrol altına alma süreci için hayati önemde" açıklamasında bulundu.

Dikili'de alevlerle topyekün mücadele! Tarım arazisinde başladı ormana sıçradı | A Haber bölgede - 4

KRİTİK TAKİP: BAYRAKTAR TB2'LER DEVREDE

Teknolojik imkanların yangın tespitindeki hızını vurgulayan Tayfun Er, "Bayraktar TB2'ler 300 kilometrenin üzerindeki bir tütmeyi dahi optik sistemlerle algılıyor. Yangınlara kısa sürede müdahale edilmesinin en önemli nedenlerinden biri bu. Orman Genel Müdürlüğü envanterinde 14 adet Bayraktar TB2 bulunuyor ve bu sistemlerin kullanılması büyük bir aklın sonucu" ifadelerini kullandı.

Dikili'de alevlerle topyekün mücadele! Tarım arazisinde başladı ormana sıçradı | A Haber bölgede - 5

YERLEŞİM YERLERİ İÇİN TEYAKKUZ

Stüdyodan gelişmeleri takip eden Hikmet Öztürk'ün sorularını yanıtlayan Tayfun Er, "Alevlerin rüzgarın etkisiyle Pelin Sitesi ve Zeynep Keşan evleri çevresine kadar ulaştığı bilgisi var. İzmir Valiliği'nden henüz bir tahliye bilgisi gelmedi ancak ekipler ve gönüllüler sahada teyakkuzda" dedi.

Er, rüzgarın tehlikesine dikkat çekerek, "Rüzgarın yön değiştirmesiyle alevler yeniden harlanıyor. Siyah dumanların yükseldiği noktada konutlar var, helikopterler o bölgeye yoğunlaşmış durumda" sözleriyle tehlikenin boyutunu aktardı.

BAKAN YUMAKLI'DAN KRİTİK UYARI: YANGINLARIN %90'I İNSAN KAYNAKLI

Yangınların çıkış nedenlerine ve yasal yaptırımlara değinen Tayfun Er, "Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, her 10 yangından 9'unun insan kaynaklı olduğunu ifade ediyor. Hasat zamanı çıkan kıvılcımlar, araçlardan atılan sigaralar ve cam şişeler en büyük tehdit" dedi.

Caydırıcı cezalara vurgu yapan Er, "Ateşle ilgili ihmallerde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası var. İhmal sonucu yangına sebep vermenin cezası ise 10 yıla kadar hapis öngörüyor" ifadelerini kullandı.

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