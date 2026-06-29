Postacı kılığıyla kanlı pusu! Önce vurdu sonra üstünü değiştirip kaçtı

KORKUNÇ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlatırken, olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Saldırganın silahından çıkan kurşunların hedefi olan Çetin Aktürk hayatını kaybetti. Şüphelinin olay yerinden yaya olarak kaçtığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde faaliyet gösteren bir telefon dükkanına postacı kılığında gelen şüpheli, iş yeri sahibi Çetin Aktürk'e (48) önceden hazırladığı sahte tebligatı imzalatma bahanesiyle silahlı saldırı gerçekleştirdi.

Fotoğraf-DHA

Şüpheli Berzan K.'nın telefon dükkanının bulunduğu adrese yakın bir otelde kaldığı ve cadde üzerinde keşif yaptığı tespit edildi.

Berzan K.'nın sahte tebligat hazırlayarak telefon dükkanına geldiği, Çetin Aktürk'ün kimliğini istediği ve kimliğine bakarak Aktürk olduğunu teyit ettikten sonra art arda silahla ateş ettiği öğrenildi

YUNANİSTAN'A KAÇMA HAZIRLIĞINDAYKEN YAKALANDI

Şüphelinin olay yerinden yaya olarak kaçtığı, yeşillik bir alana gelerek kıyafetlerini değiştirdiği ve silahını burada bıraktığı belirlendi. Ayrıca, Edirne üzerinden Yunanistan'a kaçmak için bir organizatörle anlaştığı öğrenildi.