Kocaeli Gebze’de Ece Naz Macit’in ölümüyle ilgili 3 kişi gözaltında

Evde arkadaşları ile birlikte bulunan Ece Naz Macit, tabancayla başından vuruldu. Silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan genç kız, ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, evde bulunan 2 erkek ile 1 kadını gözaltına aldı.