Kocaeli Gebze’de Ece Naz Macit’in ölümüyle ilgili 3 kişi gözaltında
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde arkadaşlarıyla bulunduğu evde tabancayla yaralanan 18 yaşındaki Ece Naz Macit, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti; olay sırasında evde bulunan 3 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Olay, öğle saatlerinde Sırasöğütler Mahallesi'nde meydana geldi.
Evde arkadaşları ile birlikte bulunan Ece Naz Macit, tabancayla başından vuruldu. Silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan genç kız, ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, evde bulunan 2 erkek ile 1 kadını gözaltına aldı.
GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ
Evinde tabancayla başından vurularak ağır yaralanan 18 yaşındaki Ece Naz Macit, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.