Marmaray'da tepki çeken olay! Çocukların bulunduğu vagonda LGBT sloganı attı

İstanbul'da Marmaray'da yaşanan olay sosyal medyada tepkiye neden oldu. Çocukların da bulunduğu vagonda bir kişinin yüksek sesle slogan atarak LGBT'ye destek içerikli ifadeler kullandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.