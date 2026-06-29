Marmaray'da tepki çeken olay! Çocukların bulunduğu vagonda LGBT sloganı attı
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İstanbul'da Marmaray'da yaşanan olay sosyal medyada tepkiye neden oldu. Çocukların da bulunduğu vagonda bir kişinin yüksek sesle slogan atarak LGBT'ye destek içerikli ifadeler kullandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İstanbul'da Marmaray'da skandal bir olay yaşandı. Çocukların da bulunduğu vagonda yüksek sesle LGBT sloganları atan bir kişinin görüntüleri tepki çekti.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, şahsın vagon içerisinde yolcuların bulunduğu sırada yüksek sesle slogan attığı görüldü.
Şahsın, kamusal alanda pankart açtıkları gerekçesiyle gözaltına alınan sapkın LGBT'lilere destek verdi.
Kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılan görüntüler, sosyal medya platformlarında tartışma konusu olurken, olay farklı kesimlerden yoğun tepki aldı.