Tekirdağ ve Kırklareli'nde denize girmek yasaklandı! Karar hangi sahilleri kapsıyor?

Tekirdağ'ın Saray ilçesi ile Kırklareli'nin Vize ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle Karadeniz'e kıyısı bulunan tüm plaj ve sahillerde 28 Haziran 2026 Pazar günü denize girmek yasaklandı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesi ile Kırklareli'nin Vize ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle Karadeniz'e kıyısı bulunan tüm plaj ve sahillerde 28 Haziran 2026 Pazar günü 1 gün süreyle denize girmenin yasaklandığı bildirildi.

TEKİRDAĞ VALİLİĞİ DUYURDU

Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle suda boğulmaların önlenmesi maksadıyla Saray ilçemiz sınırları içerisinde 28 Haziran 2026 Pazar günü 1 gün süreyle denize girişler yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi.

VİZE KAYMAKAMLIĞI'NDAN UYARI

Kırklareli'nin Vize Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada ise, "Saygıdeğer vatandaşlarımız, olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle 28 Haziran 2026 Pazar günü Vize ilçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek yasaklanmıştır" denildi.

Yetkililer, vatandaşların alınan yasağa uymalarını isterken, jandarma ekiplerinin de gün boyu bölgede denetimlerini sürdüreceği öğrenildi.