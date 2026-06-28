Taksim ve Şişhane metro istasyonları kapatıldı

İstanbul Valiliği'nin kararı doğrultusunda, 28 Haziran 2026 Pazar günü itibarıyla Taksim çevresindeki bazı toplu ulaşım noktalarında geçici düzenlemeye gidildi. Bu kapsamda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı üzerindeki Taksim İstasyonu yolcu kullanımına kapatıldı.

Metro İstanbul, Taksim ve Şişhane metro istasyonu ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın valilik kararıyla saat 10.00'dan itibaren kapatılacağını duyurdu. İstanbul Taksim ve Şişhane metro istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı kapatılacak. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya karar İstanbul Valiliği tarafından alındı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 28 Haziran Pazar günü saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar; M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ve ⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattımız işletmeye kapalı olacaktır. ⁠M2 hattımızın Şişhane istasyonunun Kasımpaşa çıkışı dışındaki tüm giriş çıkışları yolcu kullanımına kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir."