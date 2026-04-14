Taksim Metro İstasyonu’nda asansör yangını paniği

Taksim Metro İstasyonu'nda bilinmeyen bir nedenle asansörde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yükselen duman nedeniyle Cumhuriyet Tüneli metro çıkışı tedbir amaçlı kapatıldı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Metro İstanbul A.Ş., yangının Taksim Meydanı Cumhuriyet Tüneli alt geçit bölgesinde meydana geldiğini ve kontrol altına alındığını açıkladı. Açıklamada, M2 Yenikapı–Hacıosman Metro Hattı Taksim İstasyonu Cumhuriyet Tüneli çıkışının geçici olarak işletmeye kapatıldığı, diğer girişlerin ise yolcuların kullanımına açık olduğu belirtildi.