İhaneti belgeleyen kadın avukata dayak şoku

İstanbul'da avukatlık yapan Buse Bacaru, boşanma sürecindeki Kristina Akçelik'in avukatlığını üstlendi. Ünlülerin kuaförü Ethem Akçelik'in, eşini aldattığını belgeleyen Buse Bacaru, öfkeli kocanın yumruklarının hedefi oldu.

İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat Buse Bacaru, bir süre önce Kristina Akçelik'in boşanma davasını üstlendi. Ardından müvekkili, Etiler'deki ünlülerin kuaförü eşi Ethem Akçelik'in kendisini aldattığı kadınla Bodrum'a tatile gittiğini belirterek, ihaneti belgelemek için yardım istedi. Bunun üzerine Buse Bacaru, müvekkilini yalnız bırakmamak için birlikte Bodrum'a gitti. İkili ardından Ethem Akçelik'in tatil yaptığı otele yerleşti.

Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın haberine göre, Buse Bacaru, 25 Haziran Günü otelin bahçesinde Ethem Akçelik'i tatile birlikte gittiği kadınla görünce, ihaneti telefonuyla belgelemek istedi. Durumu fark eden Akçelik ise "Senin burada ne işin var" diye tepki gösterip sinkaflı küfürler eşliğinde Bacaru'ya saldırıp, çekim yaptığı elindeki telefonu alarak denize attı. Öfkeden çılgına dönen Akçelik, genç avukatın saçlarını da yolup, boğazını sıktı.

YUMRUKLU SALDIRI

Bununla da yetinmeyen Akçelik, sol gözüne yumruk attı. Çevredeki otel müşterilerinin müdahale ettiği Ethem Akçelik durdurulamayınca otel görevlilerinin müdahale ettiği Ethem Akçelik, olay yerinden uzaklaştırıldı. Saldırının ardından Buse Bacaru, Bodrum Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu. Şikayet sonrası saldırgan hakkında Bodrum Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.