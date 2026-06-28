Bakırköy'de Çırpıcı Deresi'nde toplu balık ölümleri: AFAD inceleme başlattı

SSS (SIKÇA SORULAN SORULAR)

Çırpıcı Deresi'nde ne oldu?

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bulunan Çırpıcı Deresi'nin denizle birleştiği noktada yüzlerce balık ölü halde su yüzeyine çıktı ve kıyıya vurdu.

Olay yerine hangi ekipler sevk edildi?

İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis, Sahil Güvenlik ve belediye ekipleri sevk edildi.

AFAD bölgede hangi çalışmayı yaptı?

AFAD ekipleri olay yerinde sudan numune alarak analiz edilmek üzere laboratuvara gönderdi.

Balık ölümlerinin nedeni belli oldu mu?

Hayır. Balık ölümlerinin kesin nedeni henüz belirlenmedi. Laboratuvar analizlerinin ardından netlik kazanması bekleniyor.

İSKİ'nin bölgede çalışması var mıydı?

Evet. Bölgede yaklaşık dört gündür İSKİ'nin atık su, yağmur suyu ve dere onarım çalışması yürüttüğü, bu süreçte su seviyesinin önemli ölçüde düştüğü belirtildi. Ancak balık ölümleriyle bu çalışmalar arasında resmi olarak doğrulanmış bir bağlantı açıklanmadı.