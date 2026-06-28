Bakırköy'de Çırpıcı Deresi'nde toplu balık ölümleri: AFAD inceleme başlattı
İstanbul Bakırköy'deki Çırpıcı Deresi'nin denizle birleştiği noktada yüzlerce balık ölü halde kıyıya vurdu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri sudan numune alarak laboratuvara gönderirken, olayın nedeni yapılacak analizlerin ardından netlik kazanacak.
İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bulunan Çırpıcı Deresi'nin denizle birleştiği noktada toplu balık ölümleri yaşandı. Akşam saatlerinde su yüzeyinde çok sayıda cansız balık gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
AFAD BÖLGEDE İNCELEME BAŞLATTI
İhbarın ardından olay yerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), polis, Sahil Güvenlik ve belediye ekipleri yönlendirildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemleri alırken, AFAD uzmanları sudan numune alarak analiz edilmek üzere laboratuvara götürdü.
İSKİ'NİN BÖLGEDE ÇALIŞMA YAPTIĞI ÖĞRENİLDİ
Olayın yaşandığı bölgede İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) yaklaşık dört gündür çalışma yürüttüğü belirtildi. Dere yatağında atık su, yağmur suyu ve dere onarım çalışmalarının sürdüğü, bu nedenle su seviyesinin önemli ölçüde düştüğü gözlendi.