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Bakırköy'de Çırpıcı Deresi'nde toplu balık ölümleri: AFAD inceleme başlattı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Bakırköy'de Çırpıcı Deresi'nde toplu balık ölümleri: AFAD inceleme başlattı

İstanbul Bakırköy'deki Çırpıcı Deresi'nin denizle birleştiği noktada yüzlerce balık ölü halde kıyıya vurdu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri sudan numune alarak laboratuvara gönderirken, olayın nedeni yapılacak analizlerin ardından netlik kazanacak.

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bulunan Çırpıcı Deresi'nin denizle birleştiği noktada toplu balık ölümleri yaşandı. Akşam saatlerinde su yüzeyinde çok sayıda cansız balık gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Bakırköy'de Çırpıcı Deresi'nde toplu balık ölümleri: AFAD inceleme başlattı - 1

AFAD BÖLGEDE İNCELEME BAŞLATTI

İhbarın ardından olay yerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), polis, Sahil Güvenlik ve belediye ekipleri yönlendirildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemleri alırken, AFAD uzmanları sudan numune alarak analiz edilmek üzere laboratuvara götürdü.

Bakırköy'de Çırpıcı Deresi'nde toplu balık ölümleri: AFAD inceleme başlattı - 2

İSKİ'NİN BÖLGEDE ÇALIŞMA YAPTIĞI ÖĞRENİLDİ

Olayın yaşandığı bölgede İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) yaklaşık dört gündür çalışma yürüttüğü belirtildi. Dere yatağında atık su, yağmur suyu ve dere onarım çalışmalarının sürdüğü, bu nedenle su seviyesinin önemli ölçüde düştüğü gözlendi.

Bakırköy'de Çırpıcı Deresi'nde toplu balık ölümleri: AFAD inceleme başlattı - 3

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Balık ölümlerinin kesin nedeninin alınan numunelerin laboratuvar incelemesinin ardından belirleneceği öğrenildi. Yetkililer olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

Bakırköy'de Çırpıcı Deresi'nde toplu balık ölümleri: AFAD inceleme başlattı - 4

SSS (SIKÇA SORULAN SORULAR)

Çırpıcı Deresi'nde ne oldu?

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bulunan Çırpıcı Deresi'nin denizle birleştiği noktada yüzlerce balık ölü halde su yüzeyine çıktı ve kıyıya vurdu.

Olay yerine hangi ekipler sevk edildi?

İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis, Sahil Güvenlik ve belediye ekipleri sevk edildi.

AFAD bölgede hangi çalışmayı yaptı?

AFAD ekipleri olay yerinde sudan numune alarak analiz edilmek üzere laboratuvara gönderdi.

Balık ölümlerinin nedeni belli oldu mu?

Hayır. Balık ölümlerinin kesin nedeni henüz belirlenmedi. Laboratuvar analizlerinin ardından netlik kazanması bekleniyor.

İSKİ'nin bölgede çalışması var mıydı?

Evet. Bölgede yaklaşık dört gündür İSKİ'nin atık su, yağmur suyu ve dere onarım çalışması yürüttüğü, bu süreçte su seviyesinin önemli ölçüde düştüğü belirtildi. Ancak balık ölümleriyle bu çalışmalar arasında resmi olarak doğrulanmış bir bağlantı açıklanmadı.

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