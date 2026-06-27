Manisa'da makilik alan alevlere teslim! 30 dönüm kül oldu
Manisa'nın Kula ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, tarım arazileri ve yerleşim yerlerine ulaşmadan durdurulurken, yaklaşık 30 dönüm alan zarar gördü.
Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Seyitali Mahallesi Gargar mevkisindeki makilik alanda saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, çevrede paniğe neden oldu.
ALEVLER RÜZGARLA BÜYÜDÜ
İhbar üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 2 arazöz, 3 itfaiye aracı ve 1 su tankeriyle müdahale edildi.
YERLEŞİM YERLERİNE SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ
Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın saat 16.30 sıralarında kontrol altına alınarak söndürüldü. Alevlerin tarım arazileri ile yerleşim yerlerine ulaşması engellenirken, yaklaşık 30 dönüm makilik alan küle döndü.
Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.