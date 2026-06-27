LGBT parti çağrısı yapmıştı! Beyoğlu’ndaki TEKYÖN isimli mekan mühürlendi

Beyoğlu'nda LGBT gruplarına parti çağrısı yaptığı belirlenen mekan mühürlendi (Foto: DHA)

Bunun üzerine, mekan, emniyet güçleri eşliğinde Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri tarafından, Anayasal düzenin, genel güvenliğin ve genel ahlakın sağlanması amacıyla süresiz olarak mühürlendiği kaydedildi.