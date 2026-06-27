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LGBT parti çağrısı yapmıştı! Beyoğlu’ndaki TEKYÖN isimli mekan mühürlendi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
LGBT parti çağrısı yapmıştı! Beyoğlu’ndaki TEKYÖN isimli mekan mühürlendi

Cihangir'deki TEKYÖN isimli işletmenin sosyal medya hesabından kruvaziyer yolcularına yönelik LGBT gruplarına parti çağrısı yapıldığı belirtilen paylaşımın ardından, işletme Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri tarafından emniyet güçleri eşliğinde, anayasal düzen, genel güvenlik ve genel ahlakın korunması gerekçesiyle süresiz mühürlendi.

Cihangir Mahallesi Sıraselviler Caddesi'nde bulunan "TEKYÖN" isimli işletmenin "tekyonistanbul" isimli Instagram hesabından yapılan paylaşımda, kruvaziyer gemisiyle İstanbul'a gelecekler hatırlatılarak, LGBT gruplarına parti çağrısında bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

Beyoğlu'nda LGBT gruplarına parti çağrısı yaptığı belirlenen mekan mühürlendi (Foto: DHA) Beyoğlu'nda LGBT gruplarına parti çağrısı yaptığı belirlenen mekan mühürlendi (Foto: DHA)

Bunun üzerine, mekan, emniyet güçleri eşliğinde Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri tarafından, Anayasal düzenin, genel güvenliğin ve genel ahlakın sağlanması amacıyla süresiz olarak mühürlendiği kaydedildi.

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