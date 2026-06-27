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LGBT gemisinin rotası değişti! İstanbul programı iptal! Sapkın mekana mühür

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
LGBT gemisinin rotası değişti! İstanbul programı iptal! Sapkın mekana mühür

İstanbul Boğazı'nda Atlantis isimli gemide düzenlenmesi planlanan LGBT partisinin duyurulması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Yaklaşık 3 bin kişilik katılımın hedeflendiği belirtilen etkinliğe yönelik sosyal medyada yoğun tepki oluşurken, çağrıyı yaptığı belirtilen Beyoğlu'ndaki TEKYÖN isimli işletme süresiz mühürlendi. Ayrıca LGBT'lileri özel tur kapsamında taşıyan kruvaziyer gemisinin rotası da değiştirildi. Bu kapsamda yeni plana göre gemi İstanbul'a uğramayacak.

Sapkın eşcinsel grupların İstanbul'da düzenlemeyi planladığı etkinlik sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Tek Yön İstanbul isimli işletme, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 8 Temmuz'da İstanbul Boğazı'nda bir gemide parti düzenleyeceğini duyurdu. Yaklaşık 3 bin kişilik katılım kontenjanı açıklanırken, yurt dışından da katılımcılar davet edildi.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Etkinliğin Atlantis isimli gemide gerçekleştirileceği belirtilirken, paylaşılan afişte, "İki kıtayı birleştiren bu eşsiz şehirde gecenin ritmi yükselirken unutulmaz anılar yazılmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin en büyük marjinal kulübü olarak Atlantis misafirlerini İstanbul'un en seçkin, en enerjik ve en görkemli partisine bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

TEPKİ YAĞDI
Paylaşımın ardından sosyal medya platformlarında çok sayıda kullanıcı etkinliğe tepki gösterdi. "İptal edin" çağrıları kısa sürede gündem olurken, etkinliğin düzenlenmemesi yönünde yoğun paylaşım yapıldı.

Beyoğlu'nda LGBT gruplarına parti çağrısı yaptığı belirlenen mekan mühürlendi (Foto: DHA) Beyoğlu'nda LGBT gruplarına parti çağrısı yaptığı belirlenen mekan mühürlendi (Foto: DHA)

SAPKIN BAR KAPATILDI
Cihangir Mahallesi Sıraselviler Caddesi'nde bulunan "TEKYÖN" isimli işletmenin "tekyonistanbul" isimli Instagram hesabından yapılan paylaşımda, kruvaziyer gemisiyle İstanbul'a gelecekler hatırlatılarak, LGBT gruplarına parti çağrısında bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Bunun üzerine, mekan, emniyet güçleri eşliğinde Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri tarafından, Anayasal düzenin, genel güvenliğin ve genel ahlakın sağlanması amacıyla süresiz olarak mühürlendiği kaydedildi.

İSTANBUL DURAĞI İPTAL EDİLDİ
LGBT'lileri özel tur kapsamında taşıyan kruvaziyer gemisinin seyahat programında değişikliğe gidildi. Yapılan değişiklikle birlikte eşcinsel sapkınları taşıyan kruvaziyer gemisinin İstanbul durağı programdan çıkarıldı. Güncellenen rota doğrultusunda gemi İstanbul'a uğramayacak.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Valilik tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı: "İstanbul Valiliği talimatıyla yaptırılan denetimlerde Beyoğlu İlçesi Cihangir Mahallesi'nde faaliyet gösteren TEK YÖN Adlı bar işletmesi, mevzuata aykırı uygulama ve işlemleri nedeniyle Beyoğlu kaymakamlığı tarafından kapatılmıştır."

Eşcinsel etkinliği düzenleyen gemi rotasını değiştirdi! İstanbul programdan çıkarıldı (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) Eşcinsel etkinliği düzenleyen gemi rotasını değiştirdi! İstanbul programdan çıkarıldı (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

İŞETME SAHİBİ KAÇMAYA MI HAZIRLANIYOR?
Öte yandan sosyal medyadaki tepkilerin ardından, sapkın oluşumun Türkiye ayağının başında yer alan Mustafa Doğan Yılmaz, sosyal medya hesaplarını kapatarak kayıplara karıştı. Kullanıcılar, şahsın Türkiye'den kaçmadan tutuklanması için çağrı yapıyor.

ATLANTİS GEMİSİ NEDİR?
Atlantis Gemisi, eşcinsellere özel tatiller ve deniz yolculukları organize eden Atlantis Events şirketi tarafından kiralanan lüks gemilerden biri.

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