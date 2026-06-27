LGBT gemisinin rotası değişti! İstanbul programı iptal! Sapkın mekana mühür

Sapkın eşcinsel grupların İstanbul'da düzenlemeyi planladığı etkinlik sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Tek Yön İstanbul isimli işletme, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 8 Temmuz'da İstanbul Boğazı'nda bir gemide parti düzenleyeceğini duyurdu. Yaklaşık 3 bin kişilik katılım kontenjanı açıklanırken, yurt dışından da katılımcılar davet edildi.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Etkinliğin Atlantis isimli gemide gerçekleştirileceği belirtilirken, paylaşılan afişte, "İki kıtayı birleştiren bu eşsiz şehirde gecenin ritmi yükselirken unutulmaz anılar yazılmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin en büyük marjinal kulübü olarak Atlantis misafirlerini İstanbul'un en seçkin, en enerjik ve en görkemli partisine bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.