Leyla Aydemir davasında karar! Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet
Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir'in (4) ölümüne ilişkin yeniden görülen davada, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık Yusuf Aydemir'i 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.
Ağrı'da 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin biri tutuklu 7 sanığın yeniden yargılandığı davada, amca Yusuf Aydemir'e "kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanıklar A.A, Y.A, B.D, H.D, M.A.A. ile taraf avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık amca Yusuf Aydemir ise duruşmaya, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.
Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, amca Yusuf Aydemir'i "Kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı.
Yusuf Aydemir hakkında ayrıca "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçundan da 6 yıl hapis cezası veren heyet, sanığın hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Mahkeme, tutuksuz yargılanan diğer sanıklar A.A, Y.A, B.D, H.D, M.A.A. ve M.A'nın ise üzerlerine atılı suçların sabit olmaması nedeniyle ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.
Duruşma sonrası, Yusuf Aydemir'in ailesinin karara tepki göstermesi üzerine polis ekipleri müdahale ederek grubu dağıttı.