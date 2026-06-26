Leyla Aydemir davasında karar! Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet

Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir'in (4) ölümüne ilişkin yeniden görülen davada, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık Yusuf Aydemir'i 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Ağrı'da 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin biri tutuklu 7 sanığın yeniden yargılandığı davada, amca Yusuf Aydemir'e "kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.



Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanıklar A.A, Y.A, B.D, H.D, M.A.A. ile taraf avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık amca Yusuf Aydemir ise duruşmaya, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Amca Yusuf Aydemir - Ajanslar



Duruşmaya, tutuksuz sanık M.A. ile Leyla'nın annesi Şükran Aydemir ve babası Nihat Aydemir katılmadı.



Cumhuriyet savcısı, geçen celse sunduğu esas hakkındaki mütalaasını yenileyerek tutuksuz sanıklar M.A.A. ve B.D. ile tutuklu Yusuf Aydemir hakkında mahkumiyet talep etti.



Sanık Yusuf Aydemir, esas hakkındaki mütalaaya karşı yaptığı savunmada, "Allah'a yemin ederim suçum günahım yok. Bize iftira atıldı. Çocuğum ve onun çocuğu (Nihat) fark etmez. Adalete sığınıyorum." ifadelerini kullandı.



Son sözleri sorulan sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini talep etti.