Türkiye'yi ağlatan Leyla Aydemir davasında yeni gelişme

Yargıtay'ın bozma kararının ardından dava Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden başladı. 16 Ocak'ta yapılan duruşmaya tutuksuz sanıklar amca Yusuf Aydemir ile A.A., Y.A., B.D., H.D., M.A.A. katılırken, M.A. ise Kocaeli'den SEGBİS ile salona bağlandı. Tanıkların da ifadelerin tamamlanmasının ardından 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, amca Yusuf Aydemir hakkında 'öldürme suçuna ilişkin kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu ve kaçma şüphesinin varlığı' gerekçesiyle tutuklama kararı verdi. Mahkeme diğer sanıkların tutuksuz yargılanmaları kararını aldı.

ANNE DURUŞMAYA KATILMADI

Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün devam edilen duruşmaya tutuklu sanık Yusuf Aydemir cezaevinden SEGBİS'le bağlanırken, tutuksuz sanıklar A.A., B.D., H.D., M.A.A ile Y.A. salondaki yerlerini aldı. Leyla'nın annesi Şükran Aydemir'in katılmazken, baba Nihat Aydemir duruşmada hazır bulundu.

"'KIZ KİLERDEYDİ' ŞEKLİNDE KONUŞTUĞUM İDDİALARI ASILSIZDIR"

Mahkemede, ses kaydında 'Kız kilerdeydi' ifadelerini söylediği iddia edilen AFAD çalışanı Ahmet Erdoğan, şahit olarak dinlendi. Olay günü Ardahan'da görevde olduğunu ve veri hazırlama kontrol içinde çalıştığını belirten Ahmet Erdoğan, "Kayıp gününde görevli değildim. İddia edilen ses kaydındaki kişi ben değilim. Muhammed Erdoğan kurum arkadaşım. Aynı odada çalışıyoruz. Kendisiyle konuştuğumuz ses kaydı bana ait. Muhammet'le aramızda hiçbir husumet yok. Üzerime atılan 'kız kilerdeydi' şeklinde konuştuğum iddiaları asılsızdır. Ben aramaya katılmadım. Köyden veya aileden kimseyle görüşmedim, kimseyi tanımıyorum" diye konuştu.

"SUÇLARI KABUL ETMİYORUM"

Davanın tek tutuklu sanığı Yusuf Aydemir, SEGBİS aracılığıyla verdiği ifadesinde, "Bana Leyla'nın bulunduğunu söylediler. Herkes o tarafa doğru gidiyordu. Ben de dereye doğru gittim. Jandarmaya 'Leyla sağ mı? diye sordum, öldüğünü söylediler. Ağrı merkeze geldim telefonum bozuktu. Tamire verdim. Tuşlu telefon kullandım. İnternetim o tarihler arasında o yüzden kapalıydı. Üzerime atılan suçları kabul etmiyorum suçsuzum" dedi.