200 milyon euroluk vurgun: Dünya yıldızlarını da alet etmiş | Tayland'da yakalandı

Denizli'nin Pamukkale İlçesi'nde, 4 yıl önce kendisini iş insanı olarak tanıtarak, 'dijital finans' şirketi kuran Ertuğrul Sezer, Dubai merkezli ünlü bir finans şirketinin temsilciliğini yaptığını iddia ederek, yüksek kâr vaadiyle yatırımcılardan para toplamaya başladı.

İddiaya göre Sezer, Türkiye'nin yanı sıra, Fransa, Belçika, Yeni Zelanda ve İsviçre gibi ülkelerdeki gurbetçilerden, kâr payı vaadiyle 20 bin ile 300 bin Euro arasında para topladı. Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan vatandaşlar, Ertuğrul Sezer ve onunla birlikte hareket ettikleri ileri sürülen Hicabi Pala (29), Volkan Çark (27), Barış Erdoğan (30) ve Tolga Dinler (26) hakkında savcılıklara suç duyurusunda bulundu.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARTILDI

Vurgunun boyutunun 200 milyon Euroyu aştığı belirlenirken 4 Ekim'de gözaltına alınan Ertuğrul Sezer ve Volkan Çark tutuklandı. Soruşturma sonunda Sezer ve Çark ile operasyon öncesi yurtdışına kaçtıkları belirlenen Hicabi Pala, Tolga Dinler ve Barış Erdoğan hakkında ise 'örgütlü olarak birden fazla kişiyi dolandırmak' suçundan iddianame hazırlanırken, firariler hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.