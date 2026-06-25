"Sofi Serkan" gözaltına alındı! Şehit eşi dahil 50 kişiyi dolandırdığı ortaya çıktı

Ankara'da kendisini "Sofi Serkan" ve "Ahmet Hoca" olarak tanıtan şüphelinin dini duyguları istismar ederek aralarında şehit polis memurunun eşinin de bulunduğu 50 kişiyi dolandırdığı belirlendi. Büyü yapma ve büyü bozma vaadiyle para topladığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.