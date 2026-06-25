"Sofi Serkan" gözaltına alındı! Şehit eşi dahil 50 kişiyi dolandırdığı ortaya çıktı
Ankara'da kendisini "Sofi Serkan" ve "Ahmet Hoca" olarak tanıtan şüphelinin dini duyguları istismar ederek aralarında şehit polis memurunun eşinin de bulunduğu 50 kişiyi dolandırdığı belirlendi. Büyü yapma ve büyü bozma vaadiyle para topladığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
Ankara'da dini duyguları kullanarak dolandırıcılık yaptığı öne sürülen ve aralarında şehit polis memurunun eşinin de bulunduğu 50 kişiyi dolandıran "Sofi Serkan" yakalanarak gözaltına alındı.
MALZEME ÜCRETİ ADI ALTINDA DOLANDIRICILIK
Edinilen bilgiye göre Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kendisini sosyal medyada "Sofi Serkan" ve "Ahmet Hoca" olarak tanıtan şüpheli S.C.İ'nin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda şüphelinin sosyal medyada büyü yapma, büyü bozma şeklinde içerikler ürettiği, kişilerin dini inançlarını suistimal ederek kurban, adak, malzeme ücreti adı altında maddi menfaat sağladığı tespit edildi.
ŞEHİT POLİSİN EŞİNE DE TUZAK KURMUŞ
Şüphelinin 2017'de Bursa'da gerçekleştirilen saldırı sonucunda şehit olan polis memurunun eşi ve 50 kişiyi de bu yöntemle dolandırdığı belirlendi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.