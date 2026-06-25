Otomobil faciasında gözler otopside! Dikkat çeken bagaj kapağı detayı

İlk incelemelerde araçta ateşli silah veya kesici-delici alet kullanımına ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadı.

HAVASIZ MI KALDILAR?



Sabah'tan Erdoğan Öztürk'ün haberine göre Jandarma ekiplerinin aynı marka ve model araç üzerinde yetkili bayide yaptığı teknik incelemede, bagaj kapağının içeriden açılmasını sağlayacak herhangi bir kol veya düğmenin bulunmadığı, bu nedenle kapağın içeriden açılamadığı tespit edildi.

Bu bulgular doğrultusunda, gençlerin aracın arka bölümünde uyudukları ve havasız kalmaları sonucu yaşamlarını yitirmiş olabilecekleri ihtimali üzerinde duruluyor.