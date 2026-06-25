Otomobil faciasında gözler otopside! Dikkat çeken bagaj kapağı detayı
Isparta'da park halindeki bir otomobilde Cansu Zengin ile Ufuk Erdoğan'ın cansız bedenlerinin bulunmasının ardından soruşturma derinleştirildi. Ölüm nedeninin netlik kazanması için otopsi sonuçları beklenirken, jandarmanın ilk incelemelerinde aracın bagaj kapağının açılamamasının olayla bağlantılı olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yaşayan Cansu Zengin (22) ile Ufuk Erdoğan (23), geçen pazartesi günü Akpınar Köyü yakınlarındaki otomobilin içerisinde ölmüş olarak bulundu.
İlk incelemelerde araçta ateşli silah veya kesici-delici alet kullanımına ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadı.
HAVASIZ MI KALDILAR?
Sabah'tan Erdoğan Öztürk'ün haberine göre Jandarma ekiplerinin aynı marka ve model araç üzerinde yetkili bayide yaptığı teknik incelemede, bagaj kapağının içeriden açılmasını sağlayacak herhangi bir kol veya düğmenin bulunmadığı, bu nedenle kapağın içeriden açılamadığı tespit edildi.
Bu bulgular doğrultusunda, gençlerin aracın arka bölümünde uyudukları ve havasız kalmaları sonucu yaşamlarını yitirmiş olabilecekleri ihtimali üzerinde duruluyor.
Kesin ölüm nedeni ise otopsi ve adli tıp incelemelerinin ardından netlik kazanacak. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma devam ediyor.
Cansu Zengin Çay İlçe Mezarlığı'nda, Ufuk Erdoğan ise Eğirdir ilçesindeki Burhan Çavuş Mezarlığı'nda dün ikindi namazını müteakip toprağa verildi.