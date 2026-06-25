Silivri'de vakaya giden ambulansa sürücü yol vermedi: Tepki çeken anlar kamerada

Vakaya yetişmek için zamanla yarışan ambulans, D-100 Karayolu'nda ilerlediği sırada ilginç bir görüntü kaydetti. Büyükçekmece istikametine seyreden 34 HLD 312 plakalı otomobilin sürücüsü, siren seslerine rağmen ambulansa geçiş hakkı tanımadı.

SİRENLERE RAĞMEN YOLU AÇMADI

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, ambulansın defalarca siren çalmasına rağmen otomobilin sol şeritte ilerlemeyi sürdürdüğü görüldü. Vakaya yetişmeye çalışan sağlık ekiplerinin yaşadığı o anlar trafikte tepkiye neden oldu.