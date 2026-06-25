Silivri'de vakaya giden ambulansa sürücü yol vermedi: Tepki çeken anlar kamerada
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İstanbul Silivri'de vakaya siren çalarak yetişmeye çalışan ambulansa trafik magandası yok vermedi. Tepki çeken o anlar ambulans görevlisinin cep telefonu kamerasına yansırken, sürücünün ambulansın uyarılarına rağmen sol şeritte ilerlemeyi sürdürmesi tepki çekti.
Vakaya yetişmek için zamanla yarışan ambulans, D-100 Karayolu'nda ilerlediği sırada ilginç bir görüntü kaydetti. Büyükçekmece istikametine seyreden 34 HLD 312 plakalı otomobilin sürücüsü, siren seslerine rağmen ambulansa geçiş hakkı tanımadı.
SİRENLERE RAĞMEN YOLU AÇMADI
Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, ambulansın defalarca siren çalmasına rağmen otomobilin sol şeritte ilerlemeyi sürdürdüğü görüldü. Vakaya yetişmeye çalışan sağlık ekiplerinin yaşadığı o anlar trafikte tepkiye neden oldu.
TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLER
Ambulans görevlisi tarafından kaydedilen görüntülerde, sürücünün ambulansın geçişine imkan tanımadığı anlar saniye saniye yer aldı. Olayla ilgili görüntüler sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.