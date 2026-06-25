Beyoğlu'nda gece yarısı panik! 5 katlı bina tahliye edildi

Beyoğlu'nda gece saat 23.00 sıralarında Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Bilgin Sokak'ta 5 katlı binanın bodrum katında bulunan dairenin mutfak duvarı henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.

GÜRÜLTÜ MAHALLEDE PANİĞE NEDEN OLDU

Büyük bir gürültüyle yaşanan çökme üzerine bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıktı ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ve teknik ekipler binada detaylı inceleme gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde binanın güvenliğiyle ilgili risk değerlendirmesi yapılırken, çevredeki vatandaşların da bölgeye yaklaşmasına izin verilmedi.