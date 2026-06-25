Beyoğlu'nda gece yarısı panik! 5 katlı bina tahliye edildi
Beyoğlu'nda 5 katlı binanın bodrum katındaki dairenin mutfak duvarında çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerce bina tahliye edilerek mühürlendi. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
Beyoğlu'nda gece saat 23.00 sıralarında Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Bilgin Sokak'ta 5 katlı binanın bodrum katında bulunan dairenin mutfak duvarı henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.
GÜRÜLTÜ MAHALLEDE PANİĞE NEDEN OLDU
Büyük bir gürültüyle yaşanan çökme üzerine bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıktı ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ve teknik ekipler binada detaylı inceleme gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde binanın güvenliğiyle ilgili risk değerlendirmesi yapılırken, çevredeki vatandaşların da bölgeye yaklaşmasına izin verilmedi.
BİNA TAHLİYE EDİLDİ
İncelemelerin tamamlanmasının ardından 5 katlı bina tedbir amacıyla tahliye edilerek mühürlendi. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, çökmenin kesin nedeninin belirlenmesi için ekiplerin teknik incelemesi sürüyor.