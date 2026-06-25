Eskişehir’de kahreden ölüm! 2,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, 2 buçuk yaşındaki S.K.G. isimli erkek çocuğun, ailesi tarafından mama yedirildiği esnada nefesi kesildi. Fenalaşan çocuk, ailesi tarafından kendi imkanlarıyla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Tedavi altına alınan talihsiz çocuk, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mamanın soluk borusuna kaçması sonucu hayatını kaybettiği belirlenen çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.