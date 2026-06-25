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Eskişehir’de kahreden ölüm! 2,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Eskişehir’de kahreden ölüm! 2,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde, ailesi tarafından mama yedirildiği sırada soluk borusuna mama kaçan 2,5 yaşındaki S.K.G., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Talihsiz çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Mahallesi Haknur Sokak üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 2 buçuk yaşındaki S.K.G. isimli erkek çocuğun, ailesi tarafından mama yedirildiği esnada nefesi kesildi. Fenalaşan çocuk, ailesi tarafından kendi imkanlarıyla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Eskişehir’de kahreden ölüm! 2,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - 1

Tedavi altına alınan talihsiz çocuk, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mamanın soluk borusuna kaçması sonucu hayatını kaybettiği belirlenen çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Eskişehir’de kahreden ölüm! 2,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - 2

Olayın ardından polis ekiplerince ailenin evinde inceleme gerçekleştirildi.

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