Kayseri'deki bıçaklı kavga kamerada! Arabanın içinde defalarca sapladı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iddiaya göre 'laf atma' meselesi yüzünden çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelinin kavgada otomobilde oturan şahsı defalarca bıçakladığı anlar anbean kaydedildi.

LAF ATMA MESELESİ



Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şeker Mahallesi 5333. Sokak'ta bulunan 10 katlı bir binanın önünde geçtiğimiz Pazartesi meydana gelen olayda, B.A. ile Alper A., Y.B. ve Y.Y. arasında iddiaya göre 'laf atma' meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine B.A. yanındaki bıçakla Alper A., Y.B. ve Y.Y.'yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.