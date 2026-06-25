Ankara'da laf atma kavgası: 2 tutuklama

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde "laf atma" iddiasıyla çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şüphelilerden biri, diğerine ait kurusıkı tabancayla 6 el ateş açtı. Olayda 2 kişi yaralanırken, gözaltına alınan iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Pursaklar ilçesi Merkez Mahallesi Salı Pazarı önünde "laf atma" iddiasıyla O.D. ile M.İ. arasında kavga çıkmıştı. Kavga sırasında O.D.'nin, M.İ.'ye ait kurusıkı tabancayı alarak 6 el ateş etmişti. Tabancanın kurusıkı olduğu öğrenilirken, çevredeki vatandaşların ayırmaya çalıştığı kavgada 2 kişi yaralanmıştı. Olayda kullanılan kurusıkı tabanca muhafaza altına alınırken, gözaltına alınan O.D. ile M.İ., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.