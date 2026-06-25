Erzurum'da otomobil kamyonete çarptı: 3 ölü 3 yaralı

Erzurum'un Aşkale ilçesinde otomobilin kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü Mehmet Talip Çalos'un durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde otomobilin kamyonete çarptığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgilere göre, kaza sabah saat 04.00 sıralarında Aşkale-Erzurum kara yolu Çayköy mevkiinde meydana geldi. Erzurum yönünde seyreden Mehmet Talip Çalos idaresindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen Serhat Başar idaresindeki transit kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunanlar araç içerisinde sıkışırken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 YARALININ DURUMU AĞIR

İlk belirlemelere göre kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Aşkale itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yaralılar araçtan çıkarıldı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü Mehmet Talip Çalos'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.