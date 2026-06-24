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İstanbul Boğazı'ndan 350 metrelik dev sondaj platformu iskelesi geçişi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
İstanbul Boğazı'ndan 350 metrelik dev sondaj platformu iskelesi geçişi

İstanbul Boğazı'ndan toplam uzunluğu 350 metreye ulaşan sondaj platformu iskelesi geçiş yapıyor. Dev gemiye boğaz geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) römorkörleri eşlik etti.

İtalya'dan Romanya'ya giden ve Liberya bayraklı açık deniz römorkörü 'PACIFIC DUCHESS' tarafından yedeklenerek çekilen toplam uzunluğu 350 metreye ulaşan sondaj platformu iskelesi, saat 06.30 sıralarında İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

DEV SONDAJ PLATFORMU BOĞAZ'DAN GEÇİYOR

KEGM RÖMORKÖRLERİ EŞLİK ETTİ
Gemiye boğaz geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) römorkörleri eşlik etti.

BOĞAZ ÇİFT YÖNLÜ TRAFİĞE KAPATILDI
Sondaj platformunun geçişi sırasında İstanbul Boğazı geçici olarak çift yönlü trafiğe kapatıldı.

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