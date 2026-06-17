İstanbul Boğazı'nden dev vinç geçti!

İstanbul Boğazı'ndan geçen dev vinç gemisi 'Saipem 7000' havadan görüntülendi. Dünyanın en büyük üçüncü yarı batık vinç gemisi olan devasa boyutlardaki "Saipem 7000", sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.