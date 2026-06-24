Manisa'da tepki çeken olay! Belediye görevlisi ve köpeğe saldırdı: Tutuklandı
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Manisa'nın Salihli ilçesinde bir şahıs güvenlik görevlisine ve belediye tarafından sahiplenilen "Gece" isimli köpeğe saldırdı. Yaşanan arbedenin ardından şahıs, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilirken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, 21 Haziran'da sabah saatlerinde Salihli Belediyesi hizmet binası önünde yaşandı. İddiaya göre, K.T. (49) isimli şahıs, bina önünde belediye tarafından sahiplenilen "Gece" isimli köpeğe, ardından da güvenlik görevlilerine tekme attı. Yaşanan arbede sonrası güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilen şahıs, polis ekiplerine teslim edildi.
Belediye avukatlarının şikayeti üzerine gözaltına alınan K.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece "basit yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.