Manisa'da tepki çeken olay! Belediye görevlisi ve köpeğe saldırdı: Tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir şahıs güvenlik görevlisine ve belediye tarafından sahiplenilen "Gece" isimli köpeğe saldırdı. Yaşanan arbedenin ardından şahıs, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilirken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.